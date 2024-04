Milliárdos, egykori diplomata zuhant le a kisrepülőjével Ráckeresztúrnál Besenyei Péter korábbi repülőjével

Dr. Magyari József Besenyei Pétertől vette a vasmadarat.

Kiderült, hogy egy milliárdos, egykori diplomata zuhant le a hétvégén kisrepülőgépével Martonvásár és Ráckeresztúr között egy mezőgazdasági területre – írta a blikk.hu. Dr. Magyari Józsefnek és 19 éves utasának esélye sem volt a túlélésre. A milliárdos üzletember műrepülő figurák végrehajtása közben zuhanhatott le.

Dr. Magyari Péternek és utasának esélye sem volt a túlélésre/Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Dr. Magyari József a rendszerváltás óta több fontos állami és piaci pozíciót töltött be. A ’90-es években egy vagyonkezelőt irányított, azután pénzügyi és tanácsadó cégek felügyelőbizottságában is dolgozott, 2013-2014 között pedig a külügyi tárca főtanácsosa volt, majd Magyarország szingapúri nagykövetségén konzulként tevékenykedett. Az elmúlt években egy állami tulajdonú energetikai cég elnök-vezérigazgatója volt, illetve saját vállalatát is igazgatta.

A férfi a repülőt korábban Besenyei Péter, műrepülő-pilótától vette, aki a lapnak elmondta: