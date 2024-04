Senki sem hiszi, hogy Putyin olcsón adja nekünk a gázt – Azért Lantos Csaba tagadja, hogy drágán vásárolunk Moszkvától

Az energiaügyi miniszter, Lantos Csaba kijelentette, hogy téves az a felvetés, miszerint Magyarország túlárazottan szerez be gázt Oroszországtól.

Nemrégiben számos magyar médium foglalkozott azzal a hírrel, hogy a magyar kormány egy kétoldalú szerződés keretében magasabb áron vásárol földgázt, mint amennyi a jelenlegi világpiaci ár. Ez a kérdés felmerült az amerikai nagykövetség egyik budapesti videójában is, melyet Facebookon is népszerűsítettek, és ekkor egy szakértőt is megkérdeztek arról, hogy valóban drágának számít-e az Oroszországból származó gáz.

Illusztráció: Pixabay

Lantos Csaba most egy interjúban arról beszélt arról, hogy szerinte „közkeletű tévedés” az, hogy „a kormány drágán veszi az orosz gázt”.

Ez nem igaz. A magyar határig ilyen áron senki mástól nem tudnánk földgázt vásárolni. Ez tény

- mondta a miniszter, és Lantos Csaba elmondta még, hogy Magyarország nem kizárólag Oroszországtól szerzi be a gázt, hiszen cseppfolyósított földgáz (LNG) is érkezik Krk szigetéről, Horvátországon át, továbbá Romániából is szállítanak gázt. Emellett az ország gázszükségletének körülbelül húsz százalékát belföldi forrásokból fedezik. Nemcsak import, hanem export tevékenység is folyik földgáz terén, de a régió infrastrukturális korlátai és a tengerpart hiánya miatt jelenleg szükségszerű az orosz gázforrások igénybevétele