Lebukott Hajdú Péter – Megint kiderült, hogy hatalmasat lódított a Varga Judit-interjúval kapcsolatban

A Frizbi TV csak és kizárólag akkor politikamentes, ha a volt igazságügyi minisztert kell kérdezni a kegyelmi botrányról és az elhíresült hangfelvételről.

Immár nem először bizonyosodott be az, hogy nem mond igazat Hajdú Péter akkor, amikor azt állítja, csak és kizárólag azért nem kérdezte Varga Juditot a politikáról, illetve kényes belpolitikai esetekről, mert a műsora bulvár, amibe ez nem fér bele.

Többedszer bizonyosodik be, hogy Hajdú Péter csak Varga Judit esetében kerülte a politikát Fotó: YouTube/Frizbi TV

Az elhíresült Varga-interjút követően már Osváth Zsolt, a februári nagy gyermekvédelmi tüntetés egyik szervezője is elmondta, a Hajdúval töltött 6 órából minimum öt a belpolitikával telt el, míg most – ahogy azt a propeller.hu is megírta – Curtis esetében sem jutott eszébe, hogy a bulvárműsorhoz nem illik a politika.

Az influenszer után a rappert is arról faggatta, hogy miért nem vett részt a rapper a februári nagy gyermekvédelmi tüntetésen a Hősök terén. Majd azt is szóba hozta, ha a Fidesz szervezte volna a tüntetést, vajon Curtis elment volna rá, a rapper egyértelműen rávágta: „El, szerintem el.” Aztán a teljesen politikamentes műsorban szóba került, mióta fideszes Curtis.