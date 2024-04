Egyszer csak elkergetik végre – Az egyházi bíróságon is támadják a reformátusok Balog Zoltán pozícióját

A kezdeményezők bíznak a sikerükben, de nem titkolják azt sem, hogy elhúzódó eljárásra számítanak.

Tíz református egyháztag aláírásával nyújtottak be keresetet a zsinati bíróságnak a hívek azért, hogy Balog Zoltán elmozdítását követeljék püspöki pozíciójából – számolt be az RTL Híradó. A hívek arra hivatkoznak, hogy a püspök több ponton is megsértette az egyházi törvényt, magatartása ugyanis szerintük alkalmas az egyház hitéletének rombolására, és az egyház, valamint a társadalom megbotránkoztatására.

A reformátusok egy része per segítségével szabadulna már Balog Zoltántól Fotó: MTI

“Az is lehet, hogy egyszerűen szőnyeg alá söprik a dolgot, lehet arról szó, hogy elhúzzák két évig, amíg lejár Balog Zoltán megbízatása” – nyilatkozta Kónya Levente presbiter, az egyik aláíró. Ő azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a keresetet formai okok alapján visszadobják, és jogi huzavona kezdődik majd.

A zsinati bíróság a reformátusok legfelsőbb bíráskodó tanácsa, tíz egyházi és tíz világi bíróból áll, elnöke pedig a zsinati lelkészi és a presbiteri elnöke. Előbbi lemondásáig Balog Zoltán volt, jelenleg ideiglenesen az alelnök tölti be ezt a pozíciót. Az eljárás első körében az elnökök nyolc nap alatt bírálják el a keresetet, majd 60 napja van egy jogtanácsosnak, hogy kivizsgálja azt, ezután tűzhetik ki a tárgyalást, erre azonban már nincs megszabott határidő.