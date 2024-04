Ha nincs takarító az iskolában, hát toldd meg néhány szülővel – A tankerület szerint nincs itt semmi látnivaló, sőt, fertőzésveszély sem

Az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola kis épületében takarítóhiány lépett fel, miután az egyik takarító munkaképtelenné vált. A szülői munkaközösség (SZMK) körlevelet írt, amiben aggodalmukat fejezték ki a higiénés állapotok romlása és a fertőzésveszély miatt. A levélben arra kérték a szülőket, hogy segítsenek megoldani a helyzetet.

Fotó: 123rf.com

Az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola szülői munkaközösségének képviselői a szülők összefogását kérik, mivel nincs takarító az egyik épületben, és úgy vélik: a helyzet mostanra elfogadhatatlanná és fenntarthatatlanná vált – közölte az Index.

A segítséget kérő SZMK-s szülők szerint a kis épületben egyáltalán nincs takarító, várhatóan ez még öt-hat hétig így lesz, emiatt az alsós osztályok tanárai szünetekben vagy a napközis órák alatt végzik a termek takarítását, a nagyobb napközis gyerekek délután 4 óra után segítenek ebben.

Ezen felül a mosdókat és a WC-ket senki nem takarítja, napi, de még heti szinten sem, kivéve, amikor komoly problémát kell elhárítani, akkor a tanárok szállnak be.

A levélben leszögezték azt is: „A fenntartó (Klebelsberg Központ) nem segít, állítólag senki nem jelentkezik a takarítói állásra, a béren emelni nem tudnak. Az alapítvány jelen állás szerint szintén nem tud segíteni.”

A szülők átmeneti megoldásként saját pénzen bíznának meg a tanév végéig egy takarítót, és bár tudják, ez hosszú távon nem megoldás, „de most tenni kell valamit”.

Az Index levélben fordult az intézményt fenntartó Dél-budai Tankerületi Központhoz, hogy tájékoztatást kérjünk a kialakult helyzetről. Az alábbi választ kapták:

A fenntartásunkban lévő Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola egyik takarítója súlyosan megbetegedett, így várhatóan huzamosabb ideig munkaképtelen lesz. Pótlására álláshirdetést adtunk fel, melyre sikeresen találtunk jelentkezőt, aki a hónap végén áll majd munkába.

Válaszukban azt is kihangsúlyozták, a „gyerekeket nem fenyegeti fertőzésveszély. A közösségi tereket és a mosdókat folyamatosan takarítjuk, WC-papírt is biztosítottunk. Az szmk-t a tankerületi központ nem vonta be takarítási feladatokba”

Mindenesetre Újbuda önkormányzata legalább meghallotta a segélykiáltást, és úgy döntött, takarítót küld az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskolába – jelentette be László Imre, Újbuda DK-s polgármestere.