Itt a legújabb magyar produkció: „Drágám, a boltban a termékek összementek!”

Emlékeznek, amikor az Indul a bakterház Bendegúza arra panaszkodott, hogy rövidlátó lett, mert egyre rövidebbeket lát az ebédre kapott kolbászból? Most hasonlót élhetünk át a boltokban.

A legalább 1 milliárd forintnyi árbevételt elérő üzleteknek január elejétől kell jelezniük, ha egy termékből kisebb kiszerelést kezdenek el árulni. Ez a zsugorinfláció, ami annyit tesz, hogy miközben például az addig egyliteres ital palackjában már csak 0,75 liter van, az ára változatlan marad.

Nem a kosár lett nagyobb, a termékek mentek össze a rejtett drágításban – Fotó: Pixabay

A Portfolio most arról ír, hogy a Nébih adatbázisában egy ideje már tételenként böngészhető, hogy melyik terméknek mennyivel csökkent a kiszerelése. Áprilisban például drágább lett a mosogatás: a mosogatógélek 14-15 százalékkal mentek össze, a mosogatótablettákból pedig 4-7 százalékkal lett kevesebb a csomagban. De zsugorodtak a Tihany camembert sajtjai is, 4 százalékkal. A Milli csökkentett a leginkább: a kaukázusi kefir 11 százalékkal, a túródesszert pedig 40 százalékkal lett kisebb. Eltűnt 30 gramm az Alföldi tej márkájú a 20 százalékos magyar tejfölből, de az 1 literes Alpro mandulaitalból is csak 750 milligramm maradt.

A zsugorinfláció egy valós jelenség, amivel világszerte találkozhatnak, és ami miatt jogosan zsörtölődhetnek a vásárlók. Az viszont kérdéses, hogy a kormány elejét tudja-e venni ennek a jelenségnek, ahogy az is, hogy a KSH által mért élelmiszer-inflációt mennyire lehetne ezzel visszaszorítani.