Vendégmunkások özönlenek a magyar balatoni munkahelyekre – Nekik köszönhetően lassul majd a drágulás

A szakértő szerint nem lesz probléma idén a munkaerő megtalálása a Balatonon, mert a vendégmunkások majd feltöltik azokat a munkahelyeket, ahol a magyaroknak túl sokat kellene fizetni.

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének (MVI) elnöke, a Világgazdaságnak adott interjújában elmondta, "ha valaki talpon akar maradni, és ki akar nyitni, akkor kénytelen azt a sokszor elrugaszkodott bért kifizetni, ami a munkaerőpiacon kialakult. De ez jelentősen változott, konszolidálódott helyzet 2022-höz képest." A munkaerőhiány és a jelentős áremelkedés egyszerre sújtotta a nyári időszakban az ország első számú turisztikai célpontjának számító magyar tengert. Tavaly például a 20-30 százalékot is elérte a drágulás mértéke. Ám a szakértő szerint a helyzet megoldódik.

Kovács László szerint 2022-ben volt a legnagyobb a munkaerőhiány a magyar tengernél, amikor sokan elhagyták a szakmát és más szektorba mentek dolgozni, például az építőiparba. Ám most az építőipar gyengélkedik, így a munkavállalók akár vissza is térhetnek a vendéglátóiparba. Viszont a tulajdonosoknak komoly könnyítés, hogy idehaza egyszerű lett a harmadik országbeli vendégmunkások alkalmazása, ami a turizmus mentőöve is lehet.

Tudok olyan szállodáról, ahol 50 szingapúri és indiai alkalmazott dolgozik

– árulta az MVI elnöke.

Azt is hozzátette, hogy a vendégmunkások nem drágábbak, mint a magyarok, ráadásul akarnak és jó minőségben dolgoznak.

Hátrányuk azonban, hogy bonyolultabb velük szerződést kötni, mint a magyarokkal, de léteznek közvetítő cégek, így a nagyobb vállalatoknál ez nagyon jól működik. Hangsúlyozta, a munkaerőpiacon nincs olyan probléma, mint két évvel ezelőtt, de az tény, hogy bizonyos területeken, ahol szakértelem is kell, mint a szakács- vagy cukrászfronton, ott nem megoldás a külföldi munkavállaló.

Arra a kérdésre, hogy találkozunk-e Fülöp-szigeteki vendégmunkásokkal a Balatonon idén nyáron, azt mondta, hogy biztosan, igaz nem feltétlenül mint dolgozóval, hanem lehet, hogy mint vendéggel.

Kovács László azt is elmondta, hogy nagyjából 8-10 százalékos lehet az áremelkedés mértéke idén a magyar tengeren, ez is inkább a bérköltségek miatt lesz jellemző. Úgy látja, a munkavállalók kénytelenek lesznek lejjebb adni a fizetési igényükből. A legnagyobb hazai álláskereső portálon 600-800 ezer forint közötti nettó bérért is keresnek felszolgálókat, de Kovács László szerint nem ez az általános bérszínvonal, legfeljebb a szezonális üzletekre lehet a jellemző.