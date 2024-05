Ez kőkemény: ismert ügyvédtől kapott súlyos kritikát Dobrev Klára

A Demokratikus Koalíció azt állítja a köztársasági elnökről, hogy az ügyvédként törvényellenesen, vélhetően bűnszervezetben, pénzért játszott át magyar termőföldeket külföldieknek. Egy neves ügyvéd szerint téves a DK jogértelmezése.

Mint arról a Propeller beszámolt: Dobrev Klára szerint Sulyok közreműködésével kerültek magyar termőföldek jogellenesen külföldiek tulajdonába. A politikus egy konkrét esetet mutatott be, amelyben 103 hektárnyi földet egy magyar magánszemély először egy másik magyarnak ajándékozott, aki pedig kölcsön- és jelzálogszerződés révén haszonélvezeti jogot jegyeztetett be egy külföldi cégnek. Dobrev Klára kifejtette birtokában egy német nyelvű, magánszemélyek közti úgynevezett zsebszerződés is van, amelyben szerinte a felek voltaképp elismerik, hogy törvényellenesen cselekedtek.

Horváth Lóránt, az Ügyvédkör elnöke Fotó: Facebook/Ügyvédkör

Az ATV azt írja: Horváth Lóránt ismert ügyvéd, az Ügyvédkör elnöke szerint ez a kétezres évek elején semmilyen módon nem volt törvénysértő. Az ügyvéd véleménye azért releváns, hiszen a szakterületei az alábbiak: költségvetést károsító bűncselekmények védelme, gazdasági bűncselekmények, adójog, gazdasági jog

Az Ügyvédkör szakmai szervezet elnöke az ATV Híradónak elmondta: földtörvény célja valóban az volt, hogy magyarországi termőföld ne kerüljön külföldi tulajdonba. Horváth Lóránt, azok alapján, amiket Dobrev Klára állított, úgy véli a haszonélvezet átadása önmagában nem jogellenes.

Sándor-palota közleményben reagált Dobrev Klára mondataira. Ebben azt írták, hogy Sulyok Tamás törvénybe ütköző szerződés megkötésében sosem vett részt, és az államfő hivatala megteszi a szükséges jogi lépéseket.

Zamecsnik Péter és Hack Péter szerint el fogják utasítani az államfő elleni feljelentést. A két jogász szaktekintély az ATV Egyenes beszéd című műsorának volt a vendége.

Hogy köztörvényes bűnöző-e vagy nem a köztársasági elnök, ahogy a DK állítja, soha nem fog kiderülni, mert ennek eljárásjogi akadálya van, nevezetesen az elévülés intézménye

– fogalmazott az adásban Zamecsnik Péter neves ügyvéd. Következésképp, ha valaki ebben az ügyben följelentést tesz, akkor az ügyészség elutasítja a feljelentést: magyarul nem fogja a nyomozást elrendelni.

Hack Péter, az ELTE ÁJK tanszékvezetője, jogászprofesszor elmondta: a törvény értelmében három napja van az ügyészségnek arra, hogy döntsön arról, hogy elrendeli-e a nyomozást, vagy elutasítja-e a feljelentést.

Tekintettel az elévülésre, törvény értelmében nem hozhat más döntést az ügyészség, mint hogy elutasítja, mert ugyan a részletek viszonylag kevéssé ismertek, de az bizonyos, hogy ez nem lehet olyan bűncselekmény, ami húsz év távlatában is büntethető lenne. Tehát maximum a három év az elkövetéstől számított három éven belül elévült

– fogalmazott Hack.

A műsorban az is elhangzott: problémás kijelenteni, hogy a Sulyok Tamás köztörvényes bűnöző, mert az Alaptörvény értelmében az ártatlanság vélelme mindenkit megillet. És az elévülés miatt nem lesz olyan fórum, ahol ezeknek az eseteknek a részletei bíróság előtt megítéltetnének, mert nincs olyan bíróság, ami egy 2002-es, ilyen típusú ügyet tárgyaljon.