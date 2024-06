Választási csalás történt? Ezt állítja a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője!

Nem hivatalos információk szerint választási csalás történhetett, legalábbis Kocsis Máté erről posztolt a Facebook oldalán.

"Tudomásunkra jutott, hogy egy szavazókörben láncszavazás történt" – olvasható Kocsis Máté Facebook-oldalán, aki azt is tudni véli, hogy a szavazatvásárlás mögött Pikó András állhat.

A láncszavazás azt jelenti, hogy az első szavazó nem tölti ki a szavazólapját, helyette egy üres borítékot dob be a szavazóurnába, a szavazólapot pedig kihozza és azt a megvesztegető fél tölti ki. A második megvesztegetett személy a már előzőleg kitöltött szavazólapot dobja be az urnába, és ő is kihoz egy üreset, amelyet szintén a megvesztegető tölt ki. Ezt követi a harmadik, a negyedik és a sokadik személy sorban – írja a Mandiner.