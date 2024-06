Érkeznek a választási eredmények, megszólalt Sulyok Tamás

Bezártak a szavazókörök Magyarországon, megkezdődött a voksok összeszámlálása.

Vasárnap este 7 órakor befejeződött az önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti (EP-) képviselők választása Magyarországon, a 10 119 szavazókörben. Ha este 7 órakor még sorban állnak választópolgárok a szavazáshoz, akkor ők még szavazhatnak, a később érkezők azonban nem.

A szavazás befejezését követően a szavazatszámláló bizottságok először összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát (külön a nemzetiségenként megjelentek számát is), csak ezek után bonthatják fel az urnákat.

A bizottságoknak ellenőrizniük kell, hogy az urnák sértetlenek-e, ha nem, akkor ezt rögzítik a rendkívüli események jegyzőkönyvében. (A bizottság dönt arról, hogy az urna sérülését figyelmen kívül hagyva belekeveri annak tartalmát a többi szavazólap közé, vagy a sérült urnát nem bontja fel.)

A szavazókörökben először a mozgóurnát bontják fel, megkeresik benne az ellenőrző lapot, mert ha az nincs ott, akkor az urnában lévő összes szavazólap érvénytelen. Ezután felbontják a szavazóhelyiségben használt urnákat és a tartalmukat összekeverik a mozgóurnák tartalmával.

A szavazatszámláló bizottságnak szét kell válogatnia a fehér és a nemzetiségi szavazatokat tartalmazó zöld borítékokat – valamint a boríték nélkül talált zöld szavazólapokat –, a zöld borítékokat nemzetiségenként csoportosítania kell, hogy azokról jegyzőkönyvet tudjanak kiállítani. A zöld borítékokat és a borítékon kívül talált zöld szavazólapokat nemzetiségenként külön-külön szállítóborítékba zárják és a helyi választási irodába szállítják. Ha tartottak települési nemzetiségi választást, akkor a nemzetiségi szavazatokat a helyi választási bizottság számolja össze, ha csak területi és országos szavazatokat adtak le a településen, akkor a szavazatokat a területi választási bizottság számolja meg.

A szavazatszámláló bizottság tagjai csak a fehér borítékokat bonthatják fel, és különválogatják a polgármesteri (Budapesten főpolgármesteri), a képviselő-testületi, a vármegyei közgyűlési (Budapesten fővárosi közgyűlési) és az európai parlamenti szavazólapot. Választástípusonként és jelöltenként, valamint listánként külön-külön megszámlálják a szavazatokat, kötegelik, és a kötegre jelöltenként/listánként külön-külön ráírják az érvényes szavazatok számát.

A bizottság külön csomagolja azokat a szavazólapokat, amelyeken nincs pecsét, a szavazólapok hátoldalára pedig ráírják, hogy a bélyegzőlenyomat hiánya miatt érvénytelenek, majd kötegelik és a rendkívüli események jegyzőkönyvében rögzítik az ilyen szavazólapok számát. Külön csoportba teszik a lebélyegzett, de érvénytelen szavazatokat (amelyeken egyetlen körben sincs, illetve – az egyéni listás választás kivételével – több körben van x vagy + jel, kiesett jelölt neve mellett szerepel a szavazat, vagy a választópolgár ceruzát használt).

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat minden esetben legalább kétszer számlálja meg, és az ismételt számlálást addig folytatja, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos nem lesz.

A jegyzőkönyvvezető a szavazatok első összeszámlálásának eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a helyi választási irodát, amely rögzíti az adatokat az informatikai rendszerben.

A szavazatszámláló bizottság megállapítja a választás szavazóköri eredményét, a szavazatok összeszámlálásáról és a szavazóköri eredmény megállapításáról jegyzőkönyvet állít ki, ezt követően a szavazatok újraszámlálására csak jogorvoslati eljárás keretében van lehetőség.

A helyi választási bizottság várhatóan hétfőn a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint a képviselő-választás (tízezernél kevesebb lakosú településeken az egyéni listás választás, illetve a tízezernél több lakosú településeken az egyéni választókerületi választás) szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét. A tízezernél több lakosú településeken a helyi választási bizottság az egyéni választókerületi választás eredményéről kiállított, jogerős jegyzőkönyvek alapján megállapítja a kompenzációs listás választás eredményét.

A vármegyei önkormányzati, a fővárosi önkormányzati és főpolgármester-választás eredményéről kiállított, valamint a részvételi adatokat tartalmazó általános szavazóköri jegyzőkönyv egy-egy példányát a helyi választási iroda legkésőbb hétfőn 10 óráig eljuttatja a területi választási irodához. A helyi választási iroda a jegyzőkönyvekkel együtt továbbítja azon nemzetiségi választások szállítóborítékait, amelyek esetében nem volt települési nemzetiségi választás. A területi választási bizottság pedig a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapítja a vármegyei önkormányzati választás eredményét, a Fővárosi Választási Bizottság pedig a főpolgármester-választás és a Fővárosi Közgyűlés választásának eredményét.

Az EP-választás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) állapítja meg, ehhez a Nemzeti Választási Irodába szállítják (legkésőbb csütörtök éjfélig) és megszámlálják a külképviseleteken leadott szavazatokat, valamint összeszámlálják a sem Magyarországon, sem más uniós tagállamban lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok levélben leadott voksait.

Az NVB külön határozatban állapítja meg a külképviseleti szavazás, valamint a levélszavazás eredményét, ezek ellen jogorvoslattal lehet élni. A jogorvoslati határidő letelte után állapítja meg a bizottság – a 10 119 magyarországi szavazóköri jegyzőkönyv, a külképviseleti szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv és a levélben leadott szavazatok megszámlálásának eredményéről szóló jegyzőkönyv alapján – az EP-választás eredményét, legkésőbb június 28-án.

Vasárnap várhatóan este 8 órától közli az önkormányzati választás eredményeit a Nemzeti Választási Iroda

Vasárnap a helyi önkormányzati és nemzetiségi választás eredményeinek közlését – a szavazólapok feldolgozottságának függvényében – várhatóan 20 órától kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI); az európai parlamenti (EP-) választás eredményeinek közlésével azonban meg kell várniuk, hogy Olaszországban este 11 órakor befejeződjön a szavazás.

Az NVI az MTI-nek csütörtökön küldött közleményében azt írta, a június 9-i választások részvételi adatai és eredményei a www.valasztas.hu oldalon követhetők nyomon, az előzetes eredményeket a valasztas.hu oldalon folyamatosan teszik közzé, de a nagy adathalmaz miatt az adatösszesítést végző háttérendszerből történő adatátadás időpontja és a tényleges megjelenés között várhatóan 10-15 perc telik el

Emlékeztettek: Sulyok Tamás köztársasági elnök június 9-ére írta ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az Európai Parlament magyar tagjainak választását, a Nemzeti Választási Bizottság pedig ugyanerre a napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását.

A közös eljárásban megrendezett választások napján a választópolgárok reggel 6 és 19 óra között adhatják le szavazatukat Magyarország 10 119 szavazókörének valamelyikében. A választóknak a szavazás előtt igazolniuk kell személyazonosságukat, valamint lakcímüket vagy személyi azonosítójukat, amelyet a lakcímkártya tartalmaz. Szavazni kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel lehet, a személyazonosság igazolására alkalmas az Európai Unió más tagállama által kiállított érvényes, fényképes személyi okmány is.

Az EP-választáson a választópolgárok Magyarország 147 külképviseletének valamelyikén is leadhatják szavazatukat, amennyiben május 31-én 16 óráig benyújtották a külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmüket. A külképviseleti szavazáson a választópolgárnak elegendő csupán a személyazonosságát igazolnia, a lakcímét igazoló dokumentumot vagy személyi azonosítóját nem kell bemutatnia.

A szavazóhelyiségben az az állampolgár szavazhat, aki bemutatta érvényes személyi okmányait és a szavazóköri névjegyzékben is szerepel; a közös eljárásban megrendezett választáson a választópolgárnak csak egy helyen kell aláírnia a névjegyzéket. Az NVI felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetiségi választás szavazólapjait a zöld borítékba kell helyezni, és azt le is kell zárni, e nélkül a szavazólap érvénytelen lesz.

Ismertették: az európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásra összesen 10 025 féle szavazólap készült el. A fővárosban a választópolgárok a főpolgármesterre, kerületi polgármesterre, települési egyéni választókerületi képviselőre, fővárosi listára, valamint az európai parlamenti választáson állított pártlistákra adhatják le szavazatukat. A fővárosi nemzetiségi választópolgárok azonban – mivel a települési, területi és az országos nemzetiségi választáson is szavazhatnak – akár nyolc szavazólapot is kaphatnak.

A megyei jogú városokban a választópolgárok polgármesterre és a települési egyéni választókerületi képviselőre szavazhatnak az európai parlamenti párlisták mellett; a nemzetiségi választópolgárok további három – települési, területi, országos nemzetiségi – szavazólapot is kaphatnak. A többi településen a választópolgárok legalább négy és legfeljebb hét szavazólapot kaphatnak: ők a polgármesterre, a vármegyei listára, az EP-választás pártlistáira, illetve a tízezer lakosnál kisebb településeken egyéni listákra, a tízezer lakosnál nagyobb településeken egyéni választókerületi jelöltre is szavazhatnak. A nemzetiségi választópolgárok ezeken a településeken is további három szavazólapot kaphatnak még.

Azok a választópolgárok, akik Magyarország külképviseletein vagy levélben szavaznak, illetve nem a tartózkodási helyükre kérték átjelentkezésüket, kizárólag az EP-választáson voksolhatnak, így ők egyetlen szavazólapot kapnak.

Sulyok Tamás nyilatkozatot tett az urnazárás után

Egymás kölcsönös tisztelete és megbecsülése mellett a belátás képességének fontosságáról is beszélt a köztársasági elnök az urnazárás után tett sajtónyilatkozatában.

Sulyok Tamás köztársasági elnök leadja szavazatát az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a szegedi Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában kialakított 413. számú szavazókörben 2024. június 9-én. MTI/Bruzák Noémi

Sulyok Tamás mindenkinek megköszönte, hogy élt szavazati jogával, "ez az alapja alkotmányos rendünknek és az európai jogrendnek egyaránt".

Az államfő megköszönte a választás lebonyolítóinak a munkát.

Bízik benne, hogy "a jövőbeli mindennapjainkban egymás kölcsönös tisztelete és megbecsülése mellett a belátás képessége is segít minket abban, hogy mindent megtegyünk az európai és a hazai, a regionális és a helyi, a nemzeti és a nemzetiségi tradicionális értékeink védelmében".

A köztársasági elnök a Nemzeti Választási Iroda eredményközlő helyszínén adott rövid sajtónyilatkozatot urnazárás után.