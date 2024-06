Itt a vége Gyurcsány Ferenc politikai pályafutásának? – "Látszanak rajta a megtörtség jelei"

A csúfos választási vereség után sokan úgy látják, hogy Gyurcsány Ferenc belefáradt a politikába, ami azt is eredményezheti, hogy visszavonul.

Már elemzők is észrevették, hogy a DK elnökén a megtörtség jelei mutatkoznak az elbukott önkormányzati és EP-választás nyomán. Az idáig pártján belül bírálhatatlan vezért azonban immár a DK-n belül is kemény kritikával illetik. Leel-Őssy Gábor, a baloldali alakulat egyik 2010-es alapítója, volt gyulai képviselőjelöltje lényegében visszavonulásra szólította föl a dollárbaloldal eddigi vezetőjét – számol be a Magyarnemzet.hu.

Gyurcsány Ferencen látszik, most fizikai jelei is vannak, hogy felfogta: Soros Gyuri bácsi már nem az ő háta mögött van

– jelentette ki Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Pindroch Tamás, az AK vezető elemzője.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Hiába tekert, hiába lobbizott Brüsszelben a Magyarországnak járó pénzek megvonásáért, kiment mögüle a támogatás. Három hónapja még úgy volt, hogy Gyurcsány egyeduralkodó lesz a baloldalon, de nagyon gyorsan a szakadék következett, ennek köszönhetően látszanak rajta a megtörtség jelei

– idézi a Magyarnemzet.hu a vezető elemző szavait.

A DK vezérét a párt tagjai, alapítói is kezdik kritizálni. A napokban a gyulai Leel-Őssy Gábor, a DK egyik alapítója írt közösségi oldalán Gyurcsány Ferencnek címezve egy levelet, amelyben valójában elküldi emlékiratokat írni a DK, illetve a baloldal eddigi vezérét – számol be a lap.

A politikus utalt Gyurcsány korábbi beszédére: "azért érdemes politikusnak lenni itt a XXI. század elején, hogy csináljunk egy másik világot”, majd erre fűzte gondolatait.

Mi (sokan) ezt pontosan így gondoltuk és gondoljuk a mai napig. De innen lentről úgy tűnik, Ti ezt már elfelejtettétek. Nem lehet büntetlenül feladni az elveinket. Büntetésünk jogos és megérdemelt.” Beidézi az őszödi beszéd végét, amikor Gyurcsány kijelentette: „Amíg nagy tempóval lehet menni előre, addig megyünk. Ha nem lehet menni, és elmagyarázzátok, hogy igen, de… Ahhoz énszerintem én nem köllök. Ahhoz más kell. És írok majd kib...ott jó könyveket a modern magyar baloldalról.” Mindehhez Leel-Őssy annyi fűz hozzá, elküldve elnökét ígéretének beváltására: „Fleto! Köszönjük az eddigieket, de itt az ideje nekiülni, megírni az első könyvet. Kasszasiker lesz. Én biztosan megveszem

- írja a Magyarnemzet.hu.