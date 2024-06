Feljelentették Magyar Pétert a "listázós" posztja miatt, a MÚOSZ elnöke szerint pedig törvénytelenséget követett el

A Tisza Párt vezetője hétfő este az ATV Egyenes beszéd című műsorának volt vendége, ám az interjú botrányba csapott át. Magyar Péter ugyanis viharosan távozott a stúdióból majd nyilvánosságra hozta a televízió több munkatársának vallási hovatartozását. A legnagyobb hazai újságírói szervezet (MÚOSZ) szerint törvénytelenség ilyen listákat közzétenni. Közben a Media1 kiderítette azt is, hogy több olyan ATV-s személy is szerepel Magyar Péter egyházi listáján, akik nem is állnak kapcsolatban a politikus által megnevezett adott felekezettel, így a lap szerint feltehetőleg tévesen hozta őket hírbe a Tisza Párt alelnöke.

Magyar Péter hétfő este az ATV Egyenes beszéd című műsorának volt vendége, ahol Rónai Egon egy mappával várta a Tisza Párt alelnökét. A mappa előzménye, hogy Magyar a vasárnap esti eredményváró beszédében szóvá tette, hogy nem hívták be az ATV műsorába, illetve többször is kritizálta a csatornát.

A mappában egy dokumentum volt, amelyben az ATV összegyűjtötte, összesen hány alkalommal foglalkoztak Magyar Péterrel, és hányszor hívták meg vendégként – amely meghívásokat Magyar egyszer sem fogadta el – írja az Index.hu

Magyar Péternek ez nem tetszett és a dokumentum átadását követően pár perccel viharos hangulatban hagyta el a stúdiót, majd az este további részében egy posztot tett közzé a történtekkel kapcsolatban közösségi oldalán.

Az ATV is közleményt adott ki a beszélgetés miatt, ők a következőt írták:

Magyar Péter az elmúlt hetekben többször is nyilvánosan azzal vádolta az ATV-t, hogy nem hívtuk a műsorainkba. Ma az Egyenes beszédben az ezt cáfoló bizonyítékokat tartalmazó dossziét adtuk át a Tisza Párt alelnökének. Sajnáljuk, hogy így reagált, ennek ellenére, ahogy eddig, ezentúl is várjuk a műsorainkban.

Az ügy azonban Magyar Péter stúdióból való kiviharzásával nem ért véget, Magyar a Facebookon folytatta a kirohanását

Magyar Péter a műsorból való távozása után Facebook-posztjában a vallási-felekezeti hovatartozásra vonatkozó adatokat közölt az ATV munkatársairól, melyre válaszul a csatorna közzé tette a dokumentum részleteit, illetve Rónai Egon és Vicsek Ferenc, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke is reagált a történtekre.

Ha a főszerkesztőnek baja van az éppen legerősebb ellenzéki párt vezetőjének korábbi nyilatkozatával, akkor azt biztos, hogy adáson kívül kell megbeszélnie a politikussal. A tv-t nem használhatja erre. Lépre csalni a politikust, lekutyakomédiiázni a nyilatkozatát, és a cég sértettségét a választási siker kapcsán aktuális kérdések elé helyezni, lemondani a kérdezés lehetőségéről, az önmagában az újságírói pozíció feladása. Nem egyenes beszéd... – olvasható Vicsek Ferenc Facebook-oldalán.

A MÚOSZ elnöke is kifejtette az álláspontját

Kedden a Media1.hu megkeresésére megszólalt Kocsis Ilona, a MÚOSZ elnöke, aki elmondta: „Vicsek Ferenc nem közleményt adott ki a Facebookon, hanem véleményt írt. Magánvéleményt minden MÚOSZ-tag írhat, még a MÚOSZ alelnöke is.”

Majd azzal folytatta, Magyar Péter törvénytelenséget követhetett el azzal, hogy az ATV kollégáinak vallási hovatartozását nyilvánosságra hozta.

A vallási meggyőződés, tagság mindenki személyes adata, különleges adat, nem tartozik a nyilvánosságra. Aki ezt mégis nyilvánosságra hozza – s ehhez nem kéri az érintett személy beleegyezését –, az személyiségi jogot sért, és minden bizonnyal az információs önrendelkezésről szóló törvényt is. Lehet olyan kivételes helyzet, amikor a vallási hovatartozás perdöntő lehet egy vitában, s erről akkor tudhat a vitázó fél, s adott esetben a nyilvánosság is, de most nem erről van szó

- mondta Kocsi Ilona a Média1-nek.

Németh S. Szilárd, az ATV vezérigazgatója is reagált

Németh S. Szilárd kijelentette:

Rossz történelmi kort idéz, amikor emberek hovatartozását kezdik el nyilvánosan listázni, ezért az ATV minden jogi lehetőséget megad munkatársai számára, ha úgy döntenek, hogy megvédik az őket megillető jogaikat. Hozzájárulásuk nélkül személyes adatot róluk más nem hozhat nyilvánosságra, az ilyen cselekedetet a büntető törvénykönyv is tiltja.

Feljelentés és bejelentés is történt már az ügyben

Tényi István, Fideszes politikus Magyat Péter, az ATV munkatársainak vallási hovatartozását részletező bejegyzése miatt bejelentéssel élt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé, illetve arról is beszámolt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányságon feljelentést is tett, ugyanis véleménye szerint kivizsgálásra szorul, hogy megvalósult-e a személyes adattal visszaélés vétsége – írja a Magyar Nemzet.hu

Magyar Péter újabb poszttal reagált, véleménye szerint nem követett el jogsértést

Média1: Magyar Péter, akik nem is állnak kapcsolatban az adott egyházzal

A Media1 cikkének megjelenés után új információkat közölt, a lapnak ugyanis többen azt állítják, hogy több ATV-s munkatársat is úgy szerepeltet Magyar Péter a valláslistáján, hogy ők valójában nem is tagjai a megnevezett egyháznak, azzal nem állnak kapcsolatban – tehát a lista több elemében is pontatlan, valótlan.

Hont András is megszólalt az ügyben

Hont András, az ATV ÖT című műsorának állandó szereplője Facebook oldalán mondta el véleményét az ügyben: