Hétfőtől nem küldik elkülönítőbe Romániában a Magyarországról és másik 16 országból érkezőket

Románia hétfőtől nem küldi már kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe azokat a tünetmentes utasokat, akik abból a 17 európai országból – közöttük Magyarországról – érkeznek, amelyekben az utóbbi időben alacsony volt az újonnan észlelt koronavírus-fertőzések aránya.



Fotó: Pixabay

Az Ausztriára, Bulgáriára, Csehországra, Ciprusra, Horvátországra, Svájcra, Németországra, Görögországra, Izlandra, Lettországra, Liechtensteinre, Litvániára, Máltára, Norvégiára, Szlovákiára, Szlovéniára és Magyarországra vonatkozó döntést a járványügyi operatív törzs hozta meg szombaton. A közegészségügyi hatóság ezentúl hétfőnként frissíti a listát, amelyekre azok az országok kerülnek fel, ahol az utóbbi két hétben az egymillió lakosra eső új koronavírus-fertőzések átlaga nem haladja meg a napi öt esetet.

Románia egyébként egyelőre nem teljesíti a – külföldi mintára – bevezetett kritériumot: ehhez a csaknem húszmilliós országban száz alá kellene csökkennie a napi esetszám utóbbi kétheti átlagának, márpedig az még egyszer sem csökkent százötven alá, a napi új fertőzések száma pedig az utóbbi három napon a kétszázat is meghaladta.

Szombaton arról is döntés született, hogy hétfőtől újraindulhatnak a menetrendszerű repülőjáratok Románia és Ausztria, Németország, illetve Svájc között. A "zöld listán" szereplő másik 14 országgal szemben eddig sem volt már érvényben a polgári légi közlekedésre vonatkozó hivatalos tiltás.

Romániába azonban továbbra sem léphetnek be külföldi állampolgárok az ingázók, átutazók, törvényhozók, diplomaták, rezidensek és családtagjaik kivételével – közölte az MTI érdeklődésére Alexandra Gavan, a román határrendőrség szóvivője. A külföldiekkel szemben alkalmazott beutazási korlátozásokat a március közepén meghirdetett rendkívüli állapot idején vezette be Románia. A tilalmat a veszélyhelyzetről szóló, május 18-án elfogadott 394-es számú kormányhatározat is megerősítette.

Romániában – a hétfőn érvénybe lépő, a Magyarországról érkezők karanténkötelezettségét is eltörlő újabb lazításoktól függetlenül – június 16-án éjfélkor jár le a május 18-án meghirdetett veszélyhelyzet. A kormány már bejelentette, hogy ezt újabb 30 napra meg akarja hosszabbítani. A külföldiekkel szemben továbbra is fennálló beutazási korlátozások tehát várhatóan akkor szűnnek meg Romániában, ha a veszélyhelyzet lejár, vagy a ha a meghosszabbításáról rendelkező jövő heti újabb kormányhatározat már nem tartalmazza a tiltást.

(MTI)