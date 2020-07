Magyarország segít azoknak az országoknak, amelyek akkor támogattak bennünket, amikor mi voltunk nehéz helyzetben a koronavírus-járvány miatt; ezért juttat lélegeztetőgépeket most Kirgizisztánnak – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az MTI-nek Kirgizisztánból telefonon nyilatkozva.

A tárcavezető biskeki látogatásával kapcsolatban kifejtette: a koronavírus-járvány sok kiszámíthatatlan és váratlan fordulatot hozott, nem lehet pontosan tudni, hogyan alakul a jövőben, nem tudni, "ki kerül bajba és mikor". Éppen ezért a nemzetközi együttműködés szerepe rendkívüli mértékben megnő – mutatott rá.

Emlékeztetett: volt olyan időszak, amikor Európa, és benne Magyarország, komoly kihívásokkal nézett szembe, nehéz időszakot élt át. Akkor a Türk Tanács tagországai "egytől egyig a segítségünkre siettek" – idézte fel.

Közölte:

most fordul a kocka,

most Közép-Ázsia van nagyobb bajban, mint Európa, és akik akkor Magyarországnak segítettek, most segítséget kérnek tőlünk.

A miniszter kiemelte: annak érdekében, hogy az elkövetkező időben is "számíthassunk egymásra", természetes, hogy most segítünk azoknak, akik nehéz helyzetben vannak, mert amikor "mi voltunk nehéz helyzetben, akkor ők segítettek nekünk".

Azt mondta: ezért most Kirgizisztánba 20 lélegeztetőgépet hoztak, mert az egészségügyi ellátórendszer kapacitásai lassan elérik a határaikat. Magyarországon az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök beszerzése érdekében nagyon komoly erőfeszítéseket tettek, és ennek köszönhetően most úgy tudják Kirgizisztánba hozni a 20 lélegeztetőgépet, hogy nem veszélyeztetik a felkészülést még a legrosszabb forgatókönyvre sem – fogalmazott.

Megjegyezte: emellett Ausztriából egy Kirgizisztánnak szánt gyógyszeradományt is elhoztak.

Szijjártó Péter kitért arra: a koronavírus-járványnak nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági hatásai is vannak, és most kell felkészülni arra, hogy az új világgazdasági rendszerben a magyar vállalatok minél előnyösebb pozícióból tudjanak startolni. A magyar cégek közép-ázsiai jelenlétét és sikerét is most kell előkészíteni – tette hozzá.

Kifejtette: ezért megállapodtak a kettős adóztatás elkerüléséről, valamint a beruházások kölcsönös védelméről szóló szerződések pontos szövegében, és ezeket hamarosan aláírhatják. A magyar gyógyszeripari termékek komoly súllyal vannak jelen a kirgiz piacon, jelenlétük folyamatosan erősödik – magyarázta. Hozzáfűzte: emellett a nukleáris hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó nemzetközi projektekben is előkészítik a magyar vállalatok részvételét.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy Közép-Ázsia stabilitása rendkívül fontos Európa biztonsága szempontjából, hiszen ez a térség nagyon kitett a terrorizmusnak, az iszlám extrémizmusnak és az Afganisztánból induló folyamatoknak. Fontos, hogy a terrorellenes és biztonsági együttműködés keretében segítsük a közép-ázsiai országokat, ezért támogatja Magyarország, hogy Kirgizisztán tagja legyen az ENSZ Biztonsági Tanácsának, valamint azt is, hogy az Európai Unió és Kirgizisztán közötti stratégiai partnerségi megállapodást minél előbb aláírják – közölte a külügyminiszter.