Több százezren tüntetnek Lengyelországban az abortusz szigorítása ellen

Elözönlötték Varsó utcáit a tüntetők, és továbbra is azt követelik, hogy vonja vissza a lengyel kormány a héten bejelentett törvényt, ami gyakorlatilag teljesen alkotmányellenessé tenné a terhességmegszakítást.



Fotó: Wojtek Radwanski / AFP

A hvg.hu szerint a tömeget egyelőre nehéz megbecsülni, de már a szerda esti tüntetésre is 430 ezer embert saccoltak.

Massive protests in #Warsaw #Poland against new abortion laws

Footage on 27.10 but new demonstration is ongoing right now in the city#abortionban #Wypieradalać #Warszawie #piekloklobiet #ToJestWojna

Source: @aszkowalski pic.twitter.com/dOxegociIg