A brazíliai őserdő még a tavalyi ütemnél is gyorsabban pusztul

Emlékszik, hogy tavaly a csapból is a brazil őserdő pusztulása folyt? Na, most az akkorinál is rosszabb a helyzet. Most októberben kétszer annyi erdőtűz volt a régióban, mint 2019-ben ilyenkor. És ez sajnos nem kiugró adat.

Fotó: CARL DE SOUZA / AFP

Megugrott októberben a tüzek száma az Amazonas-vidék brazíliai esőerdeiben, a brazil Nemzeti Űrkutatási Intézet (INPE) műholdjai 17 326 tüzet észleltek, ami több mint kétszerese a 2019 októberi adatnak.

Az INPE adati szerint a tüzek száma a térségben 25 százalékkal nőtt 2020 első 10 hónapjában. Az amazóniai esőerdők irtása Jair Bolsonaro elnök 2019-es hatalomra jutása óta terebélyesedik. Az államfő a térség fejlesztését hirdette meg a szegénység felszámolása céljával, ám környezetvédők szerint politikája az illegális fakivágást, a bányászat és az állattenyésztés elterjedését segíti.

Az erdőtüzek száma idén rekordnagyságúra nőtt,

már az év első tíz hónapjában több tűz volt, mint 2019 egészében, amikor Brazília kihívta a nemzetközi közösség bírálatát az amazóniai esőerdők megsemmisítésének mértékével.

A tüzek annak ellenére terjedtek el ilyen mértékben, hogy a brazil kormány július 16-tól betiltotta a tűzgyújtást a térségben a vetési szezon előkészítése miatt. A Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint a kormány kudarcot vallott abban, hogy megakadályozza az erdőirtást.

"Az erdőirtás mértékének növekedésével az elmúlt években a kormány nem vette figyelembe a kutatók figyelmeztetéseit arról, hogy az erdőirtás és az erdőtűz kéz a kézben jár. Az erdők kivágása után a bűnözők tüzeket gyújtanak, hogy megtisztítsák a területet a felgyülemlett szerves anyagtól" – mondta Mariana Napolitano, a WWF Brazília tudományos igazgatója.

Pantanalban, a világ legnagyobb mocsárvidékén szintén nőtt a tüzek száma októberben az egy évvel ezelőttihez képest. 1998 óta idén jegyezték fel a legtöbb tüzet a térségben.

Október 25-ig egy év alatt a mocsárvidék 28 százaléka leégett a Rio de Janeiró-i Szövetségi Egyetem adatai szerint, ez majdnem akkora térség, mint Dánia területe.

Napolitano annak a reményének adott hangot, hogy az esős évszak beköszöntével csökkeni fog az esőerdők és a mocsarak megsemmisítése.

