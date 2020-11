Futás közben érte az örömhír. A pillanatot, amikor a leendő alelnök telefonon gratulált Joe Biden megválasztott elnöknek a győzelemhez Kamala Harris férje, Doug Emhoff vette videóra. Kamala Harris történelmet írt: először lesz nő az Egyesült Államok alelnöke, aki afroamerikai és dél-ázsiai származású.

A szenvedélyes futó hírében álló Kamala Harris éppen futás közben értesült arról, hogy bár hivatalossá még nem, de bizonyossá vált: megnyerték az elnökválasztást. Joe Biden ugyanis behúzta Pennsylvaniát is, és ezzel ő lesz az Egyesült Államok elnöke. Harris ezután felhívta Bident, a pillanatot közzé is tette a Twitteren.

Megcsináltuk, megcsináltuk, Joe! Te leszel az Egyesült Államok következő elnöke!

– mondta boldogan a leendő alelnök, aki sok szempontból történelmet ír majd.

Kamala Harris lesz az első nő, aki alelnökként kerül a Fehér Házba. A szenátor afrikai és ázsiai felmenőkkel is bír.

A CNN szerint ez a tény nagyban meghatározza az ország jövőjét, hiszen a kaliforniai szenátor azt a több millió nőt is képviselheti, akiket szisztematikusan alulértékelnek és figyelmen kívül hagynak.

A Kamala Harris első afroamerikai és az első nő volt San Francisco kerületi ügyészeként, kaliforniai főállamügyészként, és most megválasztott alelnökeként is. Sokan máris a női Barack Obamát látják benne.

Egy indiai faluban is nagyon ünnepeltek a demokrata alelnök miatt

Kamala Harris nagyszülei Indiából származnak, így ott is nagy érdeklődést váltott ki az elnökválasztás. Harris apai nagyapjának szülőhelye, Thulasendrapuram közelében, Painganaduban is megünnepelték az alelnök sikerét, imádkoztak érte, őt ábrázoló poszterekkel vonultak fel, de még kisebb tűzijátékot is rendeztek.

Donald Trumpot mindeközben a vereség híre Virginia államban érte, aki akkor éppen golfozni volt.

