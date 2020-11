A hibák miatt újra klinikai vizsgálatoknak fogják alávetni az oltóanyagot.

Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca szerdán elismerte, hogy egy gyártási hiba miatt véletlenül a fél dózist kezdték el beadni az alanyoknak, ráadásul bizonyos tesztcsoportokban csak 55 év alatti alanyok voltak, akiknél eleve alacsonyabb a komoly megbetegedés kockázata. A vakcinát korábban átlagosan 70 százalékos hatékonyságúnak mondták. A hibák miatt most újra klinikai vizsgálatoknak fogják alávetni az oltóanyagot. A cég vezérigazgatója azt reméli, hogy mindez nem befolyásolja a vakcina engedélyeztetését Európában és az Egyesült Királyságban.

A cég hétfőn jelentette be, hogy az oltás a vizsgálat harmadik fázisában a tesztalanyok 70,4 százalékánál akadályozta meg a fertőződést. A fejlesztők azt közölték, hogy az oltóanyag a különböző korcsoportoknál, így az idősebbeknél is működött. A 70,4 százalékos védettség két különböző teszt összesítéséből jött össze: 90 százalékban volt hatékony az oltás azoknál, akiknek először csak fél adagot adtak be, majd másodszorra már egy egészet. Azoknál a tesztalanyoknál, akik már elsőre is a teljes dózist kapták, csak 62 százalék volt a vakcina hatékonysága.

A 90 százalékos verziót tervezik most újratesztelni. Pascal Soriot, az AstraZeneca vezérigazgatójának elmondása szerint

nem tart attól, hogy a hiba késleltetné a vakcina nagy-britanniai és európai engedélyeztetését.

Forrás: Telex, 444