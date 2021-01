Az épületbe behatolók leszedték a névtáblát Nancy Pelosi demokrata házelnök irodájának ajtaja fölül, bent pedig egy nagy tükröt is összetörtek, írja a CNN.

Más irodákat teljesen felforgattak, ahogy az ezen a videón is látszik – írja a telex.hu.

The ransacked office of the Senate Parliamentarian: pic.twitter.com/E7PsSgoAEX