Apokaliptikus videó: lángok közül menekülnek az emberek Görögországban

A Twitterre töltötték fel azt a megrázó videót a görög helyzetről, ami azóta bejárta az egész internetet.



Fotó: MTI/EPA/ANA-MPA/Jánisz Koleszidisz

Ahogyan mi is írtunk róla, egyre kétségbeejtőbb a helyzet Görögországban a városok körül kialakult erdőtüzek miatt.

Most, egy Murtaza Hussain nevű felhasználó posztolt egy videót, amelyből kiderül, mennyire súlyos is a helyzet. Augusztus 7-én jelent meg először a videó, amin hajón menekítik ki az embereket a hatalmas tűzvész elől Görögországban, nem tudni, pontosan hol – írja a blikk.hu.

A legrettenetesebb pillanat azonban az, amikor a videó készítője körbepásztázza a kamerával a tájat, ami gyakorlatilag minden oldalról vörösen izzó lángokban áll.

A hajón lévő embereknek természetesen sikerült megmenekülniük, úgy tudni, senkinek sem esett baja.

Very apocalyptic video of people in Greece being evacuated from the forest fires by boat: pic.twitter.com/f9TxS9Hoe3