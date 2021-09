Elképesztő videók árasztották el az internetet.

New York és New Jersey államban is rendkívüli állapotot hirdettek a hurrikánból trópusi viharrá szelídült Ida miatt, ami hatalmas áradásokat okoz a régióban. Legalább tizennégyen meghaltak, közülük többen azért, mert alagsori lakásukban rekedtek – írja a 444.hu.

NEW: Water floods onto the NYC subway after former Hurricane Ida dumps a months worth of rain on the city. pic.twitter.com/L6Rz4dmDqC — US News & Politics (@PoliticsUSNews) September 2, 2021

Mostanra szinte a teljes new yorki metróhálózatot lezárták, és csak a készenléti szervek járművei közlekedhetnek az utakon.

Subway flooded in New York City.

Hurricane Ida has turned the area into a disaster zone. #NYCFlooding pic.twitter.com/hEuXdF7wOL — Ian Fraser (@Ian_Fraser) September 2, 2021

Forrás: 444.hu

Nyitókép: PAYNJ / AFP