Megnyitnak a magánegyetemek Afganisztánban – Ilyen szigorú szabályok mellett vehetnek részt nők az oktatásban

A tálibok azt ígérték, hogy hétfőn megnyithatnak a magánegyetemek Afganisztánban. A kiadott rendeletben viszont szigorú szabályokhoz kötik az intézmények látogatását a nők számára.



Fotó: MTI/AP/Wali Sabawoon

A hétvége folyamán kiadott utasítás szerint az egyetemeken a nőket és a férfiakat egymástól elválasztva fogják oktatni. Szélsőséges esetben egy helyiségben is tartózkodhatnak, de ebben az esetben függönnyel el kell választani őket egymástól. A lányosztályokban nők oktathatnak, illetve „erkölcsös idős férfiak” – írja a 444.hu.

Azt is kikötötték, hogy az egyetemekre külön bejáraton mehetnek be a férfiak és a nők, ráadásul a tanintézményeknek olyan körülményeket kell teremteniük, hogy a két nem képviselői ne érintkezhessenek egymással a szünetekben és távozáskor.

A nőknek emellett kötelezően abaját és nikábot kell, vagyis az egész testüket takaró fekete ruhát, illetve olyan kendőt kell viselniük, amely eltakarja az arcot és csak a szemnek van rajta kivágás. A nikáb viselése egyébként Kabulban nem volt jellemző, inkább csak a vidéki térségekben.

A tálibok a korábbi előírásaikhoz képest most annyi engedményt tettek, hogy már nem kell a szemet is eltakaró burkát viselniük a nőknek, illetve részt vehetnek az oktatásban az alapképzésen túl is.

Forrás: 444.hu

