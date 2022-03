Ez történt az ukrán-orosz háborúban kedd délelőtt

A Telex összefoglalta a kedd délelőtti eseményeket.

Rakéta csapódott egy harkivi kormányépület mellé, legalább kilenc ember meghalt, köztük egy háromgyerekes család, akiknek autója épp a becsapódás pillanatában haladt az úton.

Fotó: Sergey BOBOK / AFP

Egyre közelebb kerül Kijevhez a Belarusz felől közeledő orosz katonai konvoj, az ukrán fővárosban a félelem egyre nő. A 64 kilométer hosszúságú konvoj eleje 27 kilométerre van Kijev központjától.

Hetven ukrán katona halt meg, amikor az oroszok lebombázták Ohtirka laktanyáját.

A hétfői nyolcak után Szijjártó Péter bejelentette, hogy Magyarország is támogatja Ukrajna azonnali felvételét az Európai Unióba. Szintén kedden délelőtt Románia is csatlakozott a felvételt követelőkhöz, ezt az ország köztársasági elnöke jelentette be.

Belarusz nem csatlakozik az ukrán invázióhoz, jelentette be Lukasenko elnök. Ennek némileg ellentmond, hogy az ukrán hírügynökség meg nem erősített híre szerint belarusz katonák lépték át a határt.

A Magyar Nemzeti Bank 30 napra 7 millió forint értékben maximálta az egy ügyfél által a Sberbanktól felvehető forint és ennek megfelelő összegű devizabetétek, illetve egyéb források összegét.

A kínaiakat evakuálják Ukrajnából, India távozásra szólította saját országuk állampolgárait, az EBESZ távozik Donyeckből.

Forrás: Telex.hu