Oroszok ellen harcol a világ legjobb mesterlövésze – 3,5 kilométerről ad le halálos lövést, 40 emberrel tud végezni naponta

Walit röviden a világ legjobb mesterlövészének mondják, a távolsági világrekordot egy 3540 méterről leadott halálos lövéssel tartja.

Wali egyes hírek szerint megérkezett Ukrajnába, hogy beszálljon az orosz csapatok ellen folytatott honvédő háborúba. A családapa nevét senki sem tudja, de ez nem lehet véletlen. 2009-ben, Kandaharban kapta ezt a becenevet, amikor napi átlagban 40 tálibot lőtt ki az eredetileg a 22. Királyi Ezredben szolgálatot teljesítő kanadai mesterlövész, minden lövése célba ér, és nagyon ritkán van olyan célpont amit nem tud likvidálni.

Pályafutása során már Irakban, Afganisztánban és Szíriában is teljesített küldetést.

Napokkal ezelőtt titokban lépte át a lengyel–ukrán határt, eleget téve Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felhívásának, amelyben a külföld segítségét kérte az orosz csapatoktól szorongatott hazája számára.

– nyilatkozta a cbc.cs hírügynökségnek.

– mondta, és szerinte a legtermészetesebb dolog, hogy segíteni próbál ennek a szerencsétlen népnek. Azért lövik és bombázzák őket, mert európaiak akarnak lenni, és nem oroszok.

The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers

The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq