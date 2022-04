Lövöldözés volt Sacramentóban: hatan meghaltak

Hatan meghaltak és kilencen megsebesültek egy lövöldözésben vasárnap reggel a kaliforniai Sacramentóban – jelentette be a helyi rendőrség.

Andri Tambunan / AFP

Kevés részletet közöltek a lövöldözés körülményeiről, de egy mikroblog-bejegyzésben azt írták, hogy "a rendőri jelenlét továbbra is nagy, és a helyszín továbbra is aktív". A hatóság arra kérte a lakosokat, hogy kerüljék el a környéket, ahol a lövöldözés történ. Az amerikai sajtó beszámolója szerint ezen a területen éttermek és bárok találhatók, az érintett utca pedig a helyi kosárlabdacsapat, a Sacramento Kings arénájához vezet, ahol a sportrendezvények mellett koncerteket is tartanak.

Egy a Twitteren közzétett videófelvételen az utcán rohanó emberek láthatók, miközben a háttérben lövöldözés hangja hallatszik. A képeken az is látszik, hogy több mentőautó is a helyszínre érkezett. A város üzleti negyedében több épülettömböt lezártak.

"Egyszerűen borzasztó volt. Kaotikus jelenetet láttam. Rendőrök mindenhol, áldozatok vérző testtel, sikoltozó és síró emberek. Anyák próbálták megtalálni gyereküket. Zűrzavar és trauma. Olyan dolgok, amiket nem akarsz látni"

– ezt mondta Barry Accius, a helyi közösség egyik aktivistája az ABC amerikai televízió helyi fiókcsatornájának, miután hajnalban megérkezett a helyszínre.