A CNN az ukrán belügyminisztérium munkatársaival tartott Csernobilba, ahol először mérték fel a helyzetet, mióta az orosz katonák kivonultak onnan, és nemcsak arra utaló jeleket találtak, hogy az orosz hadsereg tagjai rosszul bántak az elfogott ukránokkal, hanem arra is, hogy az oroszok valószínűleg sugárterhelést kaptak az atomerőmű területén.

Frederik Pleitgen, a CNN tudósítója Twitteren írt arról, mit találtak. Először is a kb. 170 ukrán rendőrt és katonát az oroszok egy hónapig az atomerőmű óvóhelyén tartották fogva, ahol nincs fény, rossz a levegő, és senkivel sem kommunikálhattak. Őket magukkal vitték az oroszok, hollétükről és egészségi állapotukról azóta nem tud semmit a minisztérium. Az oroszok ellopták az ukrán katonák és rendőrök értékeit, mobiltelefonját a szekrényekből.

