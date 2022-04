Ultimátumot adtak az oroszok Mariupol védőinek

Az ukrán katonák és önkéntesek az Azovsztal gyárában húzódtak meg, az oroszok megadásra szólították fel őket, ha viszont ez nem következik be, akkor akár termobarikus bombákat is bevethetnek ellenük. Zelenszkij ukrán elnök szerint ha ez megtörténik, az minden tárgyalást ellehetetlenít. Közben zajlik az orosz erők átcsoportosítása Kelet-Ukrajnába.

Végső ultimátumot kaptak Mariupol védői

A 444 cikke szerint ultimátumot adtak az oroszok az Azov-tenger partján fekvő Mariupol kikötőváros utolsó ukrán védőinek, a hírek szerint az Azovsztal-gyárban lévő katonáknak és önkéntesekenek vasárnap reggel 6 óráig kellett volna letenniük a fegyvert. Az orosz hadvezetés állítása szerint az ukrán védők kilátástalan helyzetben vannak, élelmük, vizük és lőszerük is elfogyott, pontos számuk nem ismert, a megadásra a végső határidőt vasárnap 13 órára szabták meg az oroszok.

Lerombolt lakóépület romjai a délkelet-ukrajnai kikötővárosban, Mariupolban 2022. április 13-án.

Fotó, címlapkép: MTI/AP/Alekszej Alekszandrov

A cikk szerint korábban a donyecki "népköztársaság" vezetése arról nyilatkozott, hogy az Azovsztal-gyár föld alatti helyiségeiben védekező ukrán fegyveresekért nem mennek be, mert az jelentős emberveszteséggel járna, hanem termobarikus bombák bevetését valószínűsítették.

Szombatról vasárnapra éjszaka Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is beszélt a helyzetről, ő azonnali nehézfegyverzetet kért a nyugati hatalmaktól Mariupol védőinek kimentése érdekében, másrészt azt is elmondta, hogy amennyiben az oroszok likvidálják az ottani ukrán védőket, akkor az minden további egyeztetést ellehetetleníthet.

Zajlik az orosz erők átcsoportosítása Kelet-Ukrajna irányába

A Telex cikke szerint a brit védelmi minisztérium legfrissebb jelentésében arról számolt be, hogy az orosz erők folytatják az átcsoportosításokat Belrausz felől Kelet-Ukrajnába, köztük a Harkivhoz és Szeverodonyeckhez közeli területekre is. Az orosz tüzérség pedig továbbra is támadja az ukrán állásokat az ország keleti részén, új offenzívát előkészítve.