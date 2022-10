Hszi Csin-ping: meg kell valósítani Kína teljes újraegyesítését

A kínai kommunista párt főtitkára a vasárnap kezdőtött 20. pártkongresszuson ezzel Tajvanra és annak Kínához csatolására utalt.

A 444 cikke szerint vasárnap kezdődött meg a Kínai Kommunista Párt 20. kongresszusa, melyen elsőként Hszi Csin-ping államfő és a párt főtitkára mondott beszédet.

Hszi Csin-ping kínai elnök integet, amikor megérkezik a Kínai Kommunista Párt 20. kongresszusának megnyitó ülésére a Nép Nagy Csarnokába Pekingben 2022. október 16-án.

A kongresszusra, mely egy hétig tart, 2300 küldött érkezett, a pártrendezvény végén várhatóan ismételten arra fognak szavazni a megjelentek, hogy Hszi Csin-ping vezesse továbbra is az állampártot.

A cikk szerint a kongresszust soha nem látott tüntetések előzték meg Pekingben, a tiltakozásokat a pártfőtitkár ellen, illetve a koronavírus elleni zéró tolerancia politikájával szemben tartották. A pártrendezvény kezdete előtt nem sokkal még az is elterjedt, hogy Hszi Csin-pinget megpuccsolták, de ez a hír nem bizonyult igaznak.

A cikk szerint Hszi a nyitóbeszédében megvédte a záró tolerancia politikát, azt a vírus terjedésével szemben az emberek által viselt háborúnak nevezte. Beszédében kitért Hongkongra és Tajvanra is. Előbbiről azt mondta, hogy a kínai állam rendet tett a káoszban (a volt brit gyarmaton 2019 óta lép fel egyre erősebben a kínai állam, a demokratikus tüntetőket brutálisan verték le).

Tajvan kapcsán a párt főtitkára azt hangoztatta, hogy az ország egységesítését el kell és el is fogja érni a kínai állam, és sosem mondanak le arról a célról, hogy ezt akár erővel is elérjék.

A most összeülő kongresszuson a párt központi bizottságának új összetételéről fognak dönteni, és várhatóan módosítanak a párt szabályzatán is. Október 22-én már az új összetétellel felálló központi bizottság megtartja első ülését, és határozni fognak a politikai bizottság – és annak szűkebb körű állandó bizottságainak – összetételéről is.

A BBC cikke szerint Hszi arról is beszélt, hogy Kína felgyorsítja hadseregének építését, ezt a biztonsággal hozta összefüggésbe. A brit közszolgálati lap arra is kitért, hogy a pártkongresszus általában a párt különböző frakciói közti mérkőzéseinek ad teret. Erről azonban most nem lehet beszélni, lényegében egy frakció van, Hszi Csin-ping egyfajta centrális erőteret hozott létre a párton belül. Amennyiben harmadik alklommal is pártfőtitkárnak választja meg őt a kongresszus, azzal Mao Ce-tung óta Hszi lesz a Kínai Kommunista Párt legerősebb vezetője.

