Orosz rakétatámadás ért egy zaporizzsjai szülészetet, egy újszülőtt meghalt

A megyében található Vilnyanszk város szülészetét érte rakétacsapás.

A Guardian cikke nyomán arról számolt be a 444, hogy a Zaporizzsja megyében egy város szülészetét tüzérségi tűz érte.

Fotó: Telegram/Olekszandr Sztaruk via Twitter/Kyiv Independent

A hírről Olekszandr Sztaruk zaporizzsjai kormányzó számot be a Telegram-oldalán, hogy a megyében található Vilnyanszk város szülészetét érte orosz rakétatámadás, amelyben egy újszülött meghalt.

A Kyiv Independent Twitter-bejegyzése az esetről:

️Russia strikes maternity ward in Zaporizhzhia, newborn baby killed.

A Russian missile struck the maternity ward of the Vilnianska Hospital near Zaporizhzhia early on Nov. 23, Governor Starukh wrote on Telegram. A newborn baby was killed in the attack.

Starukh/ Telegram pic.twitter.com/O0b41fvAdh