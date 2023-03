Ámokfutásként tartja számon a rendőrség a Jehova Tanúi vallási közösség egy hamburgi imaházában csütörtök este történt lövöldözést, és a nyomozás első adatai szerint a vérengzés elkövetője saját magával is végzett – jelentette a Norddeutscher Rundfunk (NDR) német regionális közszolgálati médiatársaság. A rendőrségi jelentések szerint legalább nyolc ember halt meg, a jelek szerint köztük van a feltételezett elkövető is. Legalább nyolc másik személy megsebesült, a nyomozók szerint több súlyos sebesült is van.

A rendőrség péntek reggelig hivatalosan csupán annyit közölt az esetről, hogy a bűncselekménynek egy elkövetője lehetett, és a helyszínre riasztott különleges egység tagjainak nem kellett használniuk fegyverüket.

A környékre – Hamburg Groß Borstel nevű, rendszerint nyugodt lakónegyedére – kiadott biztonsági figyelmeztetést még éjjel visszavonták.

Az eset körülményeiről – a többi között az áldozatok számáról, a sebesültek állapotáról és a feltételezett elkövető kilétéről – gyűjtött adatokat nap közben ismerteti majd a tartományi rangú nagyváros kormányának közbiztonságért felelős tagja, Andy Grote.

A Spiegel Online hírportál értesülése szerint az elkövető a vallási közösség egy korábbi tagja. A 30 és 40 év közötti férfi pisztollyal lövöldözött, amelyről egyelőre nem tudni, hogy legálisan volt-e a birtokában. A férfi nem szerepelt a szélsőségesek nyilvántartásában.

Sajtóértesülések szerint legalább nyolcan haltak meg a lövöldözésben, köztük az elkövető, és nyolcan megsérültek.

Az imaház egy háromemeletes egykori ipari épület, amelyben a közösség a honlapján szereplő adatok alapján a heti két rendszeres összejövetelük egyikét tartotta csütörtök este. Egy fiatal nő, aki a környéken lakik, az n-tv hírtelevíziónak elmondta, hogy négy alkalommal hallott lövéseket, mindig többet, és ezek az időszakok nagyjából húsz másodperc és egy perc közötti ideig tartottak.

Egy rendőrségi szóvivő elmondta, hogy amikor kollegái a helyszínre érkeztek, hallottak még egy utolsó lövést, majd az épület egyik felső emeletén rábukkantak egy holttestre és arra utaló nyomokra, hogy ez a személy lehetett az elkövető.

Számos vezető tartományi és szövetségi politikus kifejezte részvétét az elhunytak hozzátartozóinak, és elítélte a vérengzést. "Szörnyű hírek érkeztek Hamburgból" – írta a Twitteren Olaf Scholz kancellár, a város korábbi polgármestere, kiemelve, hogy gondolatban az áldozatokkal, a hozzátartozókkal és a biztonsági szervek munkatársaival van, akik nagyon nehéz műveleten vannak túl.