Vérfürdővé vált a sárkányeregető fesztivál, amikor a tömegbe hajtott egy autós

Rengeteg embert gázolt el egy idős férfi, aki összekeverte a gázt és a féket.

Az idei a 35. nemzetközi sárkányeregető fesztivál Berck-sur-Mer városában. Fotó: Sameer Al-DOUMY / AFP

Legalább 11 ember megsérült, közülük négyen súlyosan, miután gyalogosok közé hajtott egy autós szombaton kora este a franciaországi Berck-sur-Mer városban – írja a helyi sajtó nyomán az RTL.hu. Volt, akit mentőhelikopter vitt el.

A településen éppen nemzetközi sárkányeregető fesztivált tartanak, amin százezrek vesznek részt.

A francia lapok szerint az autót egy idős sofőr vezette, aki automata váltós autójában összekeverte a pedálokat.

– idéz az RTL egy szemtanút, aki azt is hozzátette, a sofőr felment a járdára, ahol egymás után ütötte el az embereket.

#Update: Just in – Reports says that the driver who hit the 11 pedestrians in #Berck, #France was an elderly person who had some medical emergency at the time of the accident. pic.twitter.com/qEmbZmGj8k