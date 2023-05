Panaszkodva jelentette be a Wagner-vezér, az orosz zsoldosok kivonulnak Bahmutból

Jevgenyij Prigozsin szerint nem kapnak elég lőszert ahhoz, hogy tovább próbálkozzanak az ukrán város elfoglalásával.

Jevgenyij Prigozsin bejelenti a Wagner csoport kivonulását Bahmutból. AFP PHOTO / Telegram channel of Concord group

Pénteken váratlanul bejelentette Jevgenyij Prigozsin, a Wagner orosz zsoldossereg vezetője, hogy a csapatai kivonulnak az ukrajnai Bahmut környékéről, amit tavaly nyár óta hiába próbálnak elfoglalni – írja a Guardian. Prigozsin arra hivatkozik, hogy nem kapnak elég lőszert a zsoldosok az orosz védelmi minisztériumtól. A kivonulás dátumaként május 10-et jelölte meg.

Az egyre nagyobb befolyással bíró zsoldosvezér ellen a Portfolio.hu szerint hazáján belül „ellenkampány” folyik, erőit pedig valószínűleg szándékosan vérezteti ki az orosz hadvezetés Bahmutban.

A bejelentésről egy videó is készült:

A statement from Wagner PMC group by Prigozhin.

Prigozhin claims that Wagner will leave Bakhmut by May 10 and hand over positions to the troops of the Russian Federation and 'lick their wounds'.

"Because, in the absence of ammunition, they are doomed to a senseless death." pic.twitter.com/WnHdG3pUrk