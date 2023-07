Pokoli hőhullámra figyelmeztetnek: Pénteken 48 fok is lehet Európában

Nem véletlen, hogy a pénteken érkező hőhullám az alvilág kapuját őrző kutyáról, Cerberusról kapta a nevét.

Illusztráció: Pixabay.com

Pokoli hőhullám közelíti Európát: péntektől kezdve a kontinens földközi-tengeri országaiban a hőség a 48 fokot is elérheti – számol be a Hirado.hu. A hőhullám – amely a Cerberus nevet kapta, a görög mitológia alvilágának kapuját őrző háromfejű kutyáról – így fest az Európai Űrügynökség (ESA) térképes előrejelzésén:

After the hottest June on record, July is not looking so fresh either.

A major heatwave is predicted to rise temperatures as high as 48°C.

This map shows Land surface temperatures reaching 46°C in Rome and Madrid, and 47°C in Seville.#Cerberus

https://t.co/lEwVxkecb2 pic.twitter.com/LAyKdL4LDF