Az emberi történelem legforróbb napján vagyunk túl, és ez még minidg csak a kezdet

Sokszor annyi hasonló hőhullám vár még arra, aki most fiatal, mint amennyi a szüleinek, vagy a nagyszüleinek jut.

Illusztráció: Pixabay.com

A július 3. és 9. közötti volt a valaha világszinten mért legmelegebb hét

– közölte az ENSZ meteorológiai szervezete, a WMO hétfőn, miután több napi hőmérsékletrekord megdőlt. Ahogy a hvg.hu idézi a közleményt, korábban egész júniusban sorra dőltek meg a hőmérsékleti rekordok. Az ok az emberiség által kiváltott klímaváltozás. Ennek egyik első hatása az El Nino jelenség felborítása a Csendes-óceán vízfelszínének felmelegítésével. A WMO szerint újabb rekordok dőlnek meg, ha az El Nino jelenség tovább fokozódik. Adataik szerint az idei El Nino legalábbis „mérsékelt intenzitással" folytatódik majd.

A valaha mért legmelegebb nap július 6., múlt csütörtök volt

– tudatta az Európai Unió Föld-megfigyelési programja, a Kopernikusz. Aznap 17,08 Celsius-fok volt a bolygó átlaghőmérséklete. Legutóbb 2016-ban dőlt meg a globális hőmérsékleti rekord.

A 2020-ban született emberek 2-7-szer több szélsőséges időjárási eseményt – elsősorban hőhullámokat – élnek majd át életük során, mint az 1960-ban születettek, még ha a jelenlegi klímapolitikai ígéreteket teljesítik is az országok

– írja a klímaváltozásról a Másfélfok.hu. Egy 2021-es tanulmányt felhasználva levezetik, hogy még ha a Párizsi Megállapodással összhangban, valóban sikerülne is megállítani a globális felmelegedést 1,5 Celsius-foknál, a fiatalabb generációkra akkor is nehéz jövő várna. Erről egy ábrát is megosztott az oldal: