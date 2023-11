Gyerekeket késeltek Dublinban, a hírre zavargás tört ki

Három kisgyereket és egy nőt sebesített meg a gyanúsított férfi, aki maga is súlyosan megsérült.

Kép: Peter MURPHY / AFP

Öt embert késeltek meg Dublin belvárosában, egy iskolánál – írja a BBC. Egy 5 éves kislány és egy, a harmincas éveiben lévő nő súlyosan, egy 6 éves kislány és egy 5 éves kisfiú könnyebben megsérült.

A gyanúsított egy 40 körüli férfi, aki maga is súlyosan megsérült.

A férfi indítékai egyelőre tisztázatlanok. Rajta kívül más elkövetőt nem keres a rendőrség.

A késelés hírére sokan a környékre mentek, közülük kerültek ki a zavargók, akik rendőrautókat is felgyújtottak. Drew Harris rendőrfőnök nyilatkozatában egy „őrült, huligán csoportot” okolt az erőszakért.

