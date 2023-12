Összehozná Orbánt és Zelenszkijt az ukrán elnöki hivatal, Szijjártó nem volt elragadtatva az ötlettől

Felhívta a külügyminisztert az ukrán elnöki hivatal vezetője, valamikor találkoznak is majd.

Kép: MTI/Máthé Zoltán

Telefonon hívta Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője szerda este Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, miközben előbbi Washingtonban, utóbbi Ghánában építette országa nemzetközi kapcsolatait. Az MTI szerint Jermak arról tájékoztatta Szijjártót, hogy az ukrán parlament több fontos jogszabály elfogadására készül. A magyar külügyminiszter a tájékoztatást megköszönte és tudomásul vette.

A tárgyalás során az ukrán elnöki hivatal vezetője javasolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozóját is.

Szijjártó Péter úgy reagált, hogy természetesen a magyar fél nyitott egy ilyen találkozóra, de annak csak akkor van értelme, hogyha van esély arra, hogy egy ilyen találkozó pozitív eredménnyel zárul. Ehhez pedig alapos előkészítésre és előzetes megbeszélésekre van szükség.

A közlemény szerint ennek ellenére állítólag Szijjártó is helyeselt, amikor arról volt szó, szükség lenne javítani Magyarország és Ukrajna kapcsolatát. Abban meg is egyeztek, hogy Szijjártó Péter és Andrij Jermak személyesen is találkozik ezért, bár lehetséges időpontról nincsen szó a közleményben.