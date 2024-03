Ukrajna: tömegeket terelne Kijev a hadseregbe

Régóta keringenek olyan beszámolók az ukrán haderővel kapcsolatban, melyek szerint egyre súlyosabb emberhiánnyal küzdenek.

Külön kihívást jelent a kijevi politikai vezetés számára, hogy az erőltetett létszámnövelés nem aratott osztatlan sikert a lakosság körében. A Financial Times számára közleményt adott ki az ukrajnai védelmi tárca, melyben kifejtették, hogy maximum 500 ezer emberre lenne szükség a haderőben, ez azonban egy durva becslés csupán.

A nemrégiben indult, a haderő fontosabb pozícióinak betöltésére indult kampány eddig kifejezetten pozitív eredményeket hozott. Az írás szerint 8 ezer állást hirdettek meg amelyre összesen 90 ezer pályázat érkezett. Ez azt mutatja, hogy nincs hiány a szükséges szakemberekből az országban.

Fotó: MTI

MÁS A HELYZET A MOZGÓSÍTOTTAK SZÁMÁT ILLETŐEN, MIVEL AZ UKRÁN HATÓSÁGOK NEM HOZHATJÁK NYILVÁNOSSÁGRA, HOGY PONTOSAN HÁNY EMBERRE VAN SZÜKSÉGÜK A KÖZVETLEN FRONTVONAL KÖZELÉBEN.

Az elmúlt hetekben többször is elhangzott magas rangú tisztségviselőktől is, hogy körülbelül további 400-500 ezer embert terelnének a haderő kötelékébe, ez a szám ugyanakkor egyáltalán nem statikus. A harctéri helyzet alakulásától és az időtől is függ, mivel tudják, hogy nem lehet egyik napról a másikra felduzzasztani az alakulatokat - írja a Portfolio.

A létszám növelésére azért is szükség van, hogy leválthassák azokat a katonákat, akik már az orosz invázió kezdete óta, azaz több mint két éve a frontvonalon harcolnak Ukrajna védelmében. Olyan pletykák is szárnyra kaptak az országban, melyek szerint a belbiztonsági erőket vezényelné Kijev a harcállásokba, de ezeket tagadták a hatóságok.

Ukrajnában 800-900 ezer ember lehet összesen fegyverben nagyságrendileg jelenleg.

Orosz oldalról mintegy 470 ezer megszálló katona tartózkodik jelenleg Ukrajnában a brit Rusi.org nevű védelmi és biztonságpolitikai agytröszt február közepén publikált, friss elemzése szerint.