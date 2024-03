Tankokkal törtek be Oroszországba ukránbarát orosz fegyveres csoportok

Három ukrán oldalon harcoló, orosz ellenzéki fegyveresekből álló katonai alakulat tört be ma Oroszország Belgorod és Kurszk régióiba – ukrán sajtóbeszámolók szerint. Mindeközben az ukrán hadvezetés oroszországi olajfinomítókra mért csapást mára virradóra.

Az összehangolt akcióban a Szabad Oroszország Légió, az Orosz Önkéntes Hadtest és a Szibériai Zászlóalj vesz részt, három olyan ukránbarát fegyveres szervezet, mely oroszokból áll, de a háborúban Kijev oldalán harcol.

Fotó: MTI

Az ukránbarát fegyveresek nehézfegyverekkel, harckocsikkal is támadnak a határmenti oroszországi régiókban - írja a Kyiv Independent.

Egyelőre az tűnik biztosnak, hogy a határ menti Lozovaja Rudka településen folynak harcok, az ukránbarát fegyveresek a határőri feladatokat ellátó FSzB-egységekkel csaptak össze.

Könnyen elképzelhető, hogy elterelő hadműveletről van szó, melynek célja az orosz hadvezetés figyelmének megosztása. Szempont lehet az orosz közvélemény demoralizálása is: Kijev nem titkolt célja, hogy elvigye a háborút az ellenség földjére is. Az ukránbarát orosz egységek többször betörtek már a múltban is határmenti orosz területekre, tartósan azonban soha nem vetették meg a lábukat az elfoglalt határmenti településeken. Ehhez a létszámuk sem elegendő egyébként.

Szintén kiemelt mai hír az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy két orosz olajfinomítót is masszív ukrán dróntámadás ért az éjszaka folyamán. Mindkettőt találat érte, tűz ütött ki az olajipari létesítmények területén. A Moszkvától mintegy 400 kilométerre keletre található Nyizsnij Novgorod ipari zónájában egy üzemanyag-feldolgozó egységet ért drónbecsapódás, melynek következtében magasra csaptak a lángok. A finomító ideiglenesen leállt - a Reuters híradása szerint.

Az ukrán határhoz jóval közelebb fekvő Orjol térségében szintén találat ért egy olajfinomítót, itt is tűz ütött ki, egy petróleumtartály kapott lángra. Az olajfinomítók elleni támadásokkal az orosz hadsereg támadó potenciálját igyekszik gyengíteni a kijevi vezetés.