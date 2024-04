Feszült a helyzet: Itt van Joe Biden meglepő reakciója az iráni támadásról, ezt javasolja az USA Izraelnek

Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke helyi idő szerint szombat éjjel telefonbeszélgetést folytatott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. Az amerikai elnök közölte, a védekezésben segítik Izraelt, de óva intett attól, hogy válaszoljanak Irán támadására.

Az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden a Fehér Házban ülésezett az éjszaka folyamán a Nemzetbiztonsági Tanács tagjaival. Ezt követően telefonon egyeztetett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel a kialakult rendkívüli helyzetről. A Fehér Ház a megbeszélésről kiadott közleményben azt írta, segítettek kivédeni az Izrael elleni „példátlan támadást”.

Joe Biden az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács éjszakai ülésén Fotó:AFP

Biden mellett Llyod Austin amerikai védelmi miniszter is kapcsolatba lépett izraeli kollégájával, Yoav Gallanttal. A két kormányzat szoros kapcsolatban marad egymással az elkövetkező órákban, napokban.

Biden és a nyugati vezetők dolgoznak azon, hogy koordináljanak egy „egységes diplomáciai választ” az iráni támadásra – amiből arra lehet következtetni, hogy katonai válaszadás egyelőre nincs napirenden.

Az amerikai elnök közölte az izraeli kormányfővel: aggódik, hogy Izrael egy kiterjedt katonai konfliktusba sodorhatja bele az Egyesült Államokat.

Biden azt is elmondta Netnajahunak, ha Izrael válaszcsapást indít, ők abban nem vesznek részt. Sőt, Biden azt is közölte, Washington Izrael válaszcsapását sem támogatja – írja a CNN.

Washington nyilvános, illetve magánüzeneteket küldött Teheránnak is, figyelmeztetve az iráni vezetést a konfliktus további eszkalációjának kockázataira. Egyúttal felhívták európai és arab szövetségeseiket is, hogy kapcsolataikat latba vetve maguk is egyeztessenek Iránnal a tűzoltás érdekében.