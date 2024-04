Washington árulása? Magára hagyják Bidenék Izraelt, ha bármilyen megtorló támadást indít Irán ellen

A republikánusok szerint ugyanakkor Washingtonnak támogatnia kellene Izraelt egy Irán elleni válaszcsapás során. A helyzet akkor válhat kritikussá, ha Jeruzsálem célkeresztjébe Irán nukleáris létesítményei kerülnek.

Egy magas rangú kormányzati tisztviselő vasárnap újságíróknak nyilatkozva elmondta, Joe Biden azt javasolta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek, hogy „nagyon alaposan gondolja át”, hogyan válaszol az izraeli hadsereg Irán első közvetlen támadására országa ellen.

Iráni tüntetők az Izrael elleni nagyszabású katonai támadást ünneplik Teheránban április 15-én Fotó: AFP

A tisztviselő hozzátette, a Biden-kormányzat szerint Izrael a maximumot hozta ki abból az ütésváltásból, mely akkor kezdődött, amikor április 1-én egy izraeli légicsapás során 7 iráni katonai vezetőt – köztük két magas rangú személyt – öltek meg a damaszkuszi iráni konzulátus épületének lebombázásakor Szíriában.

Az iráni megtorló akció során izraeli célpontok felé indított több mint 300 drón és rakéta mintegy 99 százalékát lelőtték vagy elfogták – ami amerikai tisztviselők szerint az Iránnal szembeni izraeli katonai fölény egyértelmű bizonyítéka - írja a BBC.

Az amerikai repülőgépek, hadihajók, illetve a légvédelem a támadás idején több mint 80 Izrael felé tartó drónt és legalább hat ballisztikus rakétát lőtt le még Irak területe felett.

John Kirby nemzetbiztonsági szóvivő a nap folyamán azt is kijelentette, Washington továbbra is kerülni kívánja a konfliktus eszkalációját, amit diplomáciai csatornákon keresztül Teheránnak is megüzentek.

Kirby szerint Washington továbbra is kész megvédeni Izraelt, de kizárta, hogy az Egyesült Államok részt vegyen bármilyen izraeli válaszcsapásban. Nem mindenki ért egyet ugyanakkor ezzel az állásponttal az amerikai törvényhozók közül.

John Bolton, Donald Trump egykori nemzetbiztonsági tanácsadója arról beszélt, az Egyesült Államoknak csatlakoznia kellene Izraelhez, ha az úgy dönt, hogy megtorló támadást indít Irán nukleáris programja ellen.

Mike Johnson, a képviselőház elnöke az Irán által Izrael ellen elkövetett támadás után kijelentette, a testület újra kísérletet tesz az Izraelnek nyújtandó katonai támogatásról rendelkező csomag elfogadására.

A korábbi erre irányuló kísérletek, megrekedtek a demokraták ellenállásán, szerintük a segélycsomagnak tartalmaznia kellene a Tajvannak és Ukrajnának nyújtott támogatást is. A Donald Trump köré felsorakozó keményvonalas republikánusok azonban ebben nem partnerek.

Mick Mulroy, Közel-Keleti ügyekért felelős korábbi védelmi miniszterhelyettes a BBC-nek kijelentette, az Izraelnek szánt segélyt „késedelem nélkül” el kell fogadni.

„Ha nem lenne az amerikai biztonsági támogatás, egy nagyobb regionális háborúval nézhetnénk szembe. Ez, valamint az Ukrajnának és Tajvannak nyújtott támogatás nemzetbiztonsági érdekünk. Ez nem jótékonyság a részünkről. Ez az amerikai nemzetvédelem része.”

- mondta.