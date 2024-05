Szégyenlistára került a londoni magyar nagykövetség – Ez a bűnük

A Transport for London (TfL), a brit főváros közlekedéséért felelős önkormányzati szervezete szégyenlistát készített, és sajnos a magyar nagykövetség is a listán végezte.

Fotó: 123rf.com

A TfL arról készített listát, mely nagykövetségek tartoznak nekik a legtöbb pénzzel a be nem fizetett dugódíjak miatt. A középmezőnyében ott van a magyar nagykövetség is, akik 625 millió forintnyi tartozást halmoztak fel – közölte az Index.

65 milliárd forintnyi be nem fizetett dugódíjat próbál behajtani a Transport for London a londoni nagykövetségeken – szúrta ki a HVG. A TfL adatai szerint a legtöbb pénzzel az Egyesült Államok tartozik, de a londoni magyar nagykövetség is jelentős tartozást, több mint 625 millió forintot halmozott fel, mivel a dugódíj 2003-as bevezetése óta semmit sem fizettek az úthálózat használatáért.

Mivel a dugódíj nem adó, hanem szolgáltatási díj, a diplomaták sem mentesülnek a kifizetés alól.

Továbbra is követelni fogjuk az összes be nem fizetett dugódíjat és a kapcsolódó büntető felszólításokat, és szorgalmazzuk, hogy az ügyet a Nemzetközi Bíróság elé terjesszék

- közölte a TfL.