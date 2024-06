Csak egy pólót akart venni – Használt pelenkába csomagolták neki

A Vinted egy virtuális turkáló gyakorlatilag, ahol pikk-pakk tudunk válogatni és vásárolni. Azonban az online használtcikk-kereskedelemnek igencsak mély és sötét bugyrai is vannak. Egy vásárló szépen bele is futott.

Illusztráció: 123rf.com

A DailyStar beszámolója szerint a gyanútlan vásárló csak egy pólót akart vásárolni az alkalmazáson keresztül, amit meg is tett, ám arra nem volt felkészülve, amit a csomagban talált.

Az ismeretlen vásárló azt mondta, hogy „öklendezett”, és vissza akarta kérni a termék árát. Ebből lett aztán a szóváltás a vevő és az eladó között, amik megosztásra kerültek az X (korábban Twitter) oldalon.

Az egyik üzenet így szól:

Igen, ugyanis a vevő – állítása szerint – egy használt pelenkába csomagolva kapta meg a vásárolt felsőt.

this girl received a £3 crop top in a USED nappy on vinted