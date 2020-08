Kecskeméten edzőtáborozik a héten az Európa-bajnoki selejtezők folytatására készülő férfi kosárlabda-válogatott.

A nemzeti csapat keddi sajtótájékoztatóján Szalay Ferenc, a szövetség elnöke és Ivkovics Sztojan aláírta a szövetségi kapitány szerződéshosszabbítását, melynek értelmében a szakvezető a 2022-re halasztott Európa-bajnokság végéig marad a posztján. A szakember januárban lemondott, miután edzői feladatot vállalt Kaposváron, amit elvileg kizárt a kapitányi szerződése.

- jelentette ki Szalay Ferenc. "Mostanra elhárult minden akadály a hosszabbítás elől, és a csapatnak komoly lehetősége van arra, hogy ismét kijusson az Eb-re. Külön örülök, hogy Hanga Ádám is csatlakozott a kerethez."

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány elmondta, örül az új szerződésnek, és annak is, hogy sorozatban a nyolcadik éve készülnek Kecskeméten.

- fejtette ki.

A Mercedes Benz Kosárlabda Akadémia sportcsarnokában gyakorol társaival Hanga Ádám, a Barcelona légiósa is, aki klubkötelezettségei miatt év közben nem tud a válogatott rendelkezésére állni.

Örülök, hogy most itt lehetek, mert év közben nagyon sűrű a versenynaptár. Persze Spanyolországból is követem az eseményeket, és tartom a kapcsolatot a többiekkel. Remélem, a következő Eb-n is tudok segíteni a válogatottnak