Csak egy fertőzött van a Kisvárda focicsapatánál, megnyugodhatnak a szurkolók

Egyik játékosa korábbi pozitív tesztje miatt szerdán a Kisvárda FC labdarúgócsapatának játékosait és teljes stábját tesztelték koronavírusra és valamennyi eredmény negatív lett.

A klub honlapjának közlése szerint 50 emberen végezték el a COVID-tesztet, és mivel nincs új megbetegedés, az együttes folytathatja felkészülését az új szezonra.

"Ezek után nem tudjuk mire vélni játékosunk pozitív tesztjét, arra is gyanakszunk, hogy valamiféle tévedés történhetett. Mindenesetre az egyelőre pozitív mintával rendelkező futballistánkat újra, immár harmadszor is tesztelni fogjuk, ahogy pénteken a többi játékost is, hiszen a szabályok szerint még egy negatív tesztre szükség van"