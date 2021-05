Gyárfás Tamást kitiltották minden úszóeseményről, a budapesti Eb-n sem látják szívesen

A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) végrehajtó bizottsága a büntetőügyében esedékes jogerős bírósági döntés megszületéséig Gyárfás Tamást eltiltotta minden FINA-rendezvény látogatásától.

A magyar sportvezető, aki korábban a FINA alelnöke is volt, és formálisan most is tagja a világszövetség vezetőségének, egyetlen, a FINA vagy tagszövetségei által rendezett vízisport eseményre sem mehet be tudomásunkra jutott megbízható információk szerint, ami azt jelenti, hogy a május 10-én kezdődő budapesti Európa-bajnokságon sem látják őt szívesen.

A Nemzeti Sport cikke szerint Gyárfás a FINA vagy tagszövetségei által rendezett vízisport eseményre sem léphet be a magyar sportvezető.

