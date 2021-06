Sérülés miatt lemaradhat az Eb-ről az olaszok kulcsjátékosa

Sérülés miatt kihagyhatja a pénteken kezdődő, részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságot Lorenzo Pellegrini, az olaszok középpályása.

Fotó: Paul ELLIS / AFP

Az olasz szövetség csütörtökön jelentette be, hogy az AS Roma játékosa edzésen sérült meg, és azzal a kéréssel fordultak az európai szövetséghez (UEFA), hogy helyette a Fiorentinát erősítő Gaetano Castrovilli csatlakozhasson a kerethez. Addig is Pellegrini a csapattal marad.

A 24 éves Pellegrini az olaszok legutóbbi nyolc meccséből csak kettőn játszott, hiányzott koronavírus és sérülés miatt is.

Forrás: 24.hu