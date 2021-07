Évente 300 milliót ad a kormány az NB II-es Diósgyőr focicsapatának

A magyar kormány 2026-ig évente 300 millió forinttal támogatja a másodosztályba nemrég kizuhant DVTK-t, jelentette be hétfői, miskolci sajtótájékoztatóján Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára.



Fotó: MTI/Vajda János

Szabó Tünde felidézte, hogy a kormány 17 kiemelt vidéki sportegyesületet támogat ily módon. Hangsúlyozta, a felhasználási lehetőségeket tágan határozták meg, ezáltal az összeg az utánpótlásnevelési programok, az élsport, a létesítményfejlesztés, az eszközfejlesztés, a versenyeztetés, az edzőtáboroztatás, a szakemberek képzése és támogatása, illetve bérjellegű kiadások finanszírozására is fordítható.

"Ahhoz, hogy létrejöhessen ez a támogatás-struktúra, természetesen nemcsak a sportolói létszámok kellettek, azaz, hogy az utánpótlás-korosztály, vagy a leigazolt sportolók száma magas legyen, hanem az eddigi eredményesség és hagyományok is nagyon szükségesek voltak"

- nyilatkozta az államtitkár, majd úgy fogalmazott, a DVTK-nál példaértékű munka látható.

"Ez a munka meghozta az eddigi sikereket, és ez a mostani támogatás hozzájárul ahhoz, hogy hosszú távon garantált legyen az eredményesség, valamint, hogy még tovább fejlődjön a klub" – mondta Szabó Tünde.

A miskolci egyesületnek a látványsportágak – labdarúgás, kosárlabda, jégkorong és röplabda – mellett 18 olyan további sportága van, amelyben elsősorban egyéni sportolók szerepelnek.

Sántha Gergely, a DVTK elnöke elmondta, klubjuk a következő öt évben sokkal kiszámíthatóbb körülmények között tud dolgozni és építkezni, köszönhetően a kormány által nyújtott támogatásnak. Hangsúlyozta, az észak-magyarországi régió egyéni sportolóinak – beleértve az utánpótlás-, amatőr- és versenysportolókat is – versenyeztetése is sokkal kiszámíthatóbb lesz a következő esztendőkben, illetve azon is dolgoznak, hogy az infrastrukturális körülmények is javuljanak.

Az elnök megjegyezte, hogy ez egy plusz támogatás, ami nem a jelenlegi önkormányzati és egyéb támogatások kiváltását szolgálja, hanem az egyéni sportolók további fejlődését.

"Biztos vagyok benne, hogy a sportszakembereinkkel együtt be tudjuk bizonyítani, hogy méltóak vagyunk a kiemelt nagyegyesületi státuszra"

- szögezte le.

Kiss János miniszterelnöki biztos felidézte, hogy a magyar kormány stratégiai ágazatnak tekinti a sportot, márpedig "egy stratégiai ágazatot stratégiai megállapodásokkal lehet igazán megtámogatni és megalapozni".

"Mindképpen biztató jövőt látunk magunk előtt, és az aranykor visszatérését, amikor nagyon sok szakosztályban nagyon sokan sportoltak és nagyon sok sikert hoztak Miskolcnak"

- nyilatkozta.

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, a DVTK társadalmi elnöke kiemelte, hogy a klub nem csak bekerült a kormány által kijelölt 17 vidéki sportszervezet közé, amelyek fejlesztéseit támogatják, de ezen belül is az első kategóriában kapott helyet, vagyis a legnagyobb mértékű támogatásban részesül. Emlékeztetett, a DVTK tavasszal 2,3 milliárd forintos kormányzati támogatásban részesült infrastrukturális és működési célra, a látvány-csapatsportágakkal összefüggésben.

"A múltkori és a mostani támogatás jól jelzi a kormány elkötelezettségét Miskolc és az észak-magyarországi régió mellett" – mondta Csöbör Katalin.

Forrás: MTI