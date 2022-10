Szívmelengető: csillogó szemű kisfiúnak ajándékozta mezét a magyar válogatott fiatal tehetsége

A magyar válogatottban a múlt héten bemutatkozott Kerkez Milos másodszor volt eredményes a holland élvonalban, csapata, az AZ Alkmaar a nyolcadik fordulóban 4-1-re nyert a Groningen otthonában, és a tabella élén áll.



Fotó: Twitter/Hungarian Football Xtra

Kerkez gólja csapata harmadik találata volt:

Kerkezt a 89. percben lecserélték, ezt követően pedig mezét egy kisfiúnak ajándékozta, aki vélhetően Google-fordítóval készült transzparenssel várta, ezzel a felirattal:

A "megkapás" megtörtént, a gyerek arcán pedig leírhatatlan boldogság lett úrrá:

What a moment Milos Kerkez handing his shirt to a fan pic.twitter.com/Z98M0i9enV