Kokó elárulta, miért kellett távoznia a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség főtitkári posztjától

Kovács Kokó István 2021 márciusában lett a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség főtitkára, ám kicsit több mint egy év után távoznia kellett a posztról, a szövetség ugyanis átszervezte a vezetőséget. Kokó szerint az ukrajnai háború is közrejátszott abban, hogy elhagyta a posztot.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Minderről a Best magazin legújabb számában beszélt az olimpiai bajnok sportoló:

„Hogy véget ért, nem volt előre várható. E szervezet főtitkárának lenni nagyon megtisztelő, nemes munka. Szép feladataim voltak, aztán kitört a háború, és hamar kiderült, másként látok dolgokat, mint azt a jelenlegi orosz elnök szerette volna. Én nem hozzá akartam lojális lenni, hanem az ökölvíváshoz. Tudtam, ez hosszú távon nem működött volna, így mind a ketten jobbnak láttuk, ha különválnak az útjaink”

– árulta el az ökölvívó.

„Azt gondoltam, ötvenvalahány évesen megengedhetem magamnak, hogy végre egy évig ne dolgozzak, csak pihenjek, feltöltődjek, a családomnak éljek. Most is, hogy a feleségem elment futni, én vigyázok a kicsire, a 13 hónapos fiamra, de besegítek a háztartásba, és minden erőmmel beszálltam a gyereknevelésbe is. Az idejét nem tudom megmondani, mikor volt ennyi szabadidőm. Soha. De mondtam Katinak, egy évnél hosszabb időt nem tudok ilyen nyugdíjas tempóban elképzelni magamnak, ha ez letelt, irány vissza a sportéletbe”

– tette hozzá az egykori sportoló.

Kokó arról is mesélt, hogy nemsokára hazatérnek Svájcból Magyarországra, ahol egy évig éltek a családjával.

"Most a feleségemnek megígértem, hogy maradunk, de ha letelik az egy év, megyünk haza. Nekem ugyanis Magyarországon van dolgom, lehet szeretni, nem szeretni az országban uralkodó közállapotokat, és lehet nagyon sajnálni, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogy működniük kellene, de nekem akkor sincs módom, lehetőségem máshol élni, mint ahol a gyökereim vannak."

- mondta Kovács István Kokó.