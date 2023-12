A Ferencváros második helyen továbbjutott a labdarúgó Konferencia-liga F csoportjából.

MTI/Kovács Tamás

A Fradi csütörtökön 1-1-es döntetlent játszott itthon az előző kiírás olasz döntősével, az első helyezettként rögtön a nyolcaddöntőbe lépő Fiorentinával.

A zöld-fehérek a második félidő elején Kristoffer Zachariassen találatával szereztek vezetést, azonban a firenzeiek Luca Ranieri góljával egyenlítettek a 73. percben. A pontosztozkodás azt jelentette, hogy a Fiorentina csoportelsőként a márciusi nyolcaddöntőbe lépett, míg a magyar bajnoknak, amely az előző idényben az Európa-ligában is megélte a kupatavaszt, másodikként februárban játszania kell a 16 közé jutásért.

A Ferencváros hétfőn a nyoni sorsoláson kap ellenfelet az Európa-liga csoportharmadikjai közül.

A hazai szurkolók élőképpel fogadták kedvenceiket a sorsdöntő összecsapásra: "kezdődik a pokoli színjáték" felirattal egy hatalmas molinót feszítettek ki, melyen egy ferencvárosi zászlót tartó harcos éppen legyőzi lila ellenfelét, eközben pedig görögtüzek gyúltak a lelátón.

Az első perctől érezhető volt, hogy bár a döntetlen jó eredmény lenne a Ferencváros számára, nem a pontosztozkodásra játszik, inkább támadólag lépett fel, azonban nem tudta meglepni a firenzeiek védelmét. Az olasz csapat tíz perc után jutott el először a magyar bajnok kapujáig, ekkor azonban Dibusznak rögtön nagyot kellett védenie. Ettől kezdve fordult a kocka, inkább az olasz együttes irányított, viszont a zöld-fehérek hátsó alakzata is állta a sarat. A legjobbjai közül a csapatkapitány Cristiano Biraghit eltiltás, az ugyancsak olasz válogatott Giacomo Bonaventurát és a brazil Arthur Melót pedig sérülés miatt nélkülöző Fiorentina húsz perc után elvesztette újabb kulcsjátékosát, ugyanis le kellett cserélni az argentin válogatott támadót, Nicolas Gonzalezt. A játékrész közepétől többnyire a két 16-os között zajlott a játék, így a kapuk nem forogtak veszélyben, azaz ekkor látszott, hogy a döntetlen tulajdonképpen mindkét félnek megfelelő: a vendégek csoportelsők lennének, a hazaiak pedig másodikként szintén továbbjutnának. A csendesen csordogáló mérkőzés – a nyugalmat csak néhány hanggránát zavarta meg – egy csapásra megélénkült, amikor a Ferencvárosnak egy támadáson belül két lehetősége is volt, azonban Katona és Civic lövését is hárította Christensen, így a szünetig nem született gól.

Térfélcserét követően remekül kezdett a Ferencváros, ugyanis első támadásából vezetést szerzett, amely azt is jelentette, hogy riválisát megelőzve élre ugrott a négyesben, s így csak a márciusi nyolcaddöntőben kellene folytatnia a sorozatot. Öt perc után felocsúdott a Fiorentina, amely először egy szögletet követően veszélyeztetett, de Milenkovic fejese elkerülte a bal alsó sarkot. Innentől a Fiorentina mezőnyfölényben futballozott, de a zöld-fehérek nagy elszántsággal, lelkesen és sokat futva védekeztek, így a riválisnak helyzetei nem voltak. A magyar bajnok viszont akár meg is duplázhatta volna az előnyét, mert a megnyíló területeket kihasználva több ígéretes kontrát is vezetett, egy ízben a vendégek kapusa védett bravúrral. A Fiorentina a ferencvárosi védelmet ugyan nem tudta átjátszani, de egy szögletből egyenlítve visszavette a vezetést a négyesben, sőt, néhány perccel később akár fordíthatott volna – amely egyben a kiesést jelentette volna az FTC-nek –, de Nzola elrontotta a ziccerét. A hajrában bár küzdöttek a felek becsülettel, de újabb gól nem született már, így a két csapat kéz a kézben továbbjutott.